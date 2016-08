Das FBI sollte aus Sicht des ranghöchsten Demokraten im Senat eine mögliche russische Einflussnahme auf die US-Wahl prüfen. Dazu gehöre die Gefahr, dass womöglich Ergebnisse der Abstimmung verfälscht werden könnten, schrieb der Minderheitsführer im Senat, Harry Reid, in einem Brief an FBI-Direktor James Comey. Es gebe zudem zunehmende "Beweise einer direkten Verbindung zwischen der russischen Regierung und Donald Trumps Präsidentschaftskampagne."

Dazu verwies Reid auf jüngste Hackerangriffe auf Organisationen der US-Demokraten. Es sei notwendig, den Umständen und "mitschuldigen Mittlern" zwischen der Regierung in Moskau, den Informanten und mögliche US-Bürgern nachzugehen.

Die Vorstellung, dass eine feindlich gesinnte Regierung die Wahlen untergraben könnte, sei eine gravierende Bedrohung, schrieb Reid weiter. Die US-Öffentlichkeit verdiene vor der Abstimmung lückenlose Aufklärung.

Erst am Montag hatte das FBI die Behörden als Reaktion auf mutmaßliche Hackerangriffe auf Wahldatensysteme zweier US-Staaten zur Erhöhung der Cyber-Sicherheitsmaßnahmen aufgerufen. Die beiden Vorfälle würden untersucht. Im Frühsommer waren die Wahlsystem-Websites in Illinois und Arizona zum Teil ausgefallen. In beiden Fällen waren auf den Seiten Rubriken zur Online-Wählerregistrierung betroffen.