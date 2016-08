Bislang lehnen es die USA ab, den Prediger Fetullah Gülen an die Türkei auszuliefern - zum Missfallen der Regierung in Ankara – und auch so manchen Spitzendiplomaten in den eigenen Reihen. So plädiert der frühere amerikanische Botschafter in der Türkei für eine Überstellung Gülens. Nur so, schreibt James Jeffrey in einem Gastbeitrag in der ZEIT, würden die Beziehungen zu dem langjährigen Verbündeten nicht gefährdet.

Jeffrey war neun Jahre in der Türkei akkreditiert und bis 2010 Botschafter in Ankara. Nun stellt er sich an die Seite der türkischen Führung – was, wie er schreibt, auch im Interesse Washingtons wäre: "Bedenkt man, welche Bedeutung das Nato-Mitglied Türkei angesichts der Bedrohungen hat, die uns von allen Seiten entgegenschlagen, braucht Amerika dieses Bündnis unbedingt."



Gleichwohl weist der Diplomat darauf hin, dass Auslieferungen Zeit brauchten. Amerikanische Anwälte müssten amerikanische Richter von der Schuld Gülens überzeugen, die die Türkei bislang aber noch nicht belegen könne. Sollte dies aber der Fall sein und "die Türken vernünftige Beweise für Gülens Schuld vorlegen, können die USA argumentieren, sie hätten eine moralische und rechtliche Pflicht, ihn auszuliefern – schließlich habe er versucht, einen Verbündeten zu destabilisieren", argumentiert Jeffrey.

Zugleich hätten die USA aber auch abseits dieses juristisch langwierigen Wegs noch andere Mitte, um Gülen loszuwerden – "angesichts der Dringlichkeit der türkischen Forderungen und der öffentlichen Empörung". So könnten die USA etwa "Ermittlungsverfahren, Steuerprüfungen und Visaauflagen" gegen den Exilanten geltend machen, schlägt Jeffrey vor. "Ein derartiges Vorgehen könnte die Türken beschwichtigen, neue Aktionen der Gülenisten verhindern und das Vertrauen zwischen beiden Seiten während des laufenden Auslieferungsverfahrens wieder stärken."

Die Regierung um Recep Tayyip Erdoğan und Binali Yıldırım macht Gülen, der seit Jahren im Exil im US-Bundesstaat Pennsylvania lebt, für den Militärputsch vom 15. Juli verantwortlich und fordert seine Auslieferung. Im Zuge der Ermittlungen gegen die Urheber des Umsturzversuchs wurden mehr als 40.000 Personen inhaftiert und weitere zehntausende Staatsbedienstete entlassen. Am Sonntag will sich US-Präsident Barack Obama am Rande des G20-Gipfels in China mit seinem türkischen Kollegen Erdoğan treffen.