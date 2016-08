Die bisher recht harmonische Beziehung zwischen den USA und den Kurden in Nordsyrien kriselt. Im internationalen Kampf gegen die Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) galten die kurdischen Kräfte in Nordsyrien in den vergangenen zwei Jahren gern als die einzigen verlässlichen Verbündeten des Westens in der Region. Kobane, eine kurdische Stadt direkt an der Grenze zur Türkei, wurde unter den Kurden und ihren Sympathisanten zum Symbol des Widerstandes gegen den religiös begründeten Terror des IS.



Während die Türkei arabische Rebellen wie die Freie Syrische Armee und die im Westen als Terrororganisationen geltenden Gruppen Dschabhat Fatah al-Scham (vorher: Dschabhat-al-Nusra) und Ahrar al-Scham unterstützte, gewährleisteten die USA den kurdischen Kräften (YPG) Deckung aus der Luft. Jetzt scheinen sich die Allianzen zu verschieben. Die Türkei schickte in einer von den USA unterstützten Bodenoffensive, dem sogenannten Euphrat-Einsatz, Dutzende Panzer nach Syrien, um die eher kleine Stadt Dscharablus nach eigener Aussage von "Terroristen" zu säubern. Sie meint damit zum einen die IS-Milizen, die die Stadt relativ kampflos überließen und zum anderen vor allem die kurdischen Einheiten. Jene, die von Amerika unterstützt und von der Türkei wegen ihrer personellen und ideologischen Nähe zur Kurdischen Arbeiterpartei PKK als Terrororganisation eingestuft werden.

Bislang schien sich das Vorgehen der Türkei im Syrien-Konflikt bisher gleichermaßen gegen den Präsidenten Baschar al-Assad und die Kurden zu richten; nach den jüngsten Gesprächen mit Russland zeichnet sich jedoch ein Kurswechsel ab. Ankara macht keinen Hehl mehr daraus, in erster Linie die Autonomiebestrebungen der Kurden unterbinden zu wollen. Die waren bereits auf die westliche Seite des Flusses Euphrat vorgerückt und hatten als führendes Element des Militärbündnisses Demokratische Kräfte Syriens (SDF) die strategisch wichtige Stadt Manbidsch eingenommen, die an der Westküste des Euphrats liegt.

Syrien-Krieg - USA kritisieren türkisches Vorgehen in Syrien Die türkische Armee hatte am Mittwoch die Grenze nach Syrien überquert, um dort gegen den IS zu kämpfen, aber auch, um zu verhindern, dass kurdische Rebellen weitere Gebiete erobern.

Ankara wirft Kurden ethnische Säuberungen in der Region vor

Nun, nach Wochen der Anspannung nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei, treten die USA und die Türkei geschlossen auf. US-Vize-Präsident Joe Biden forderte die Kurden auf, unverzüglich auf die Ostseite des Euphrats zurückzukehren. Zumindest offiziell hat sich die YPG daraufhin aus den arabisch besiedelten Gebieten westlich des Euphrats zurückgezogen. Ankara wirft den Kurden ethnische Säuberungen in der Region vor, die Kurden wiederum kritisieren, die Türkei sabotiere den Kampf gegen ihre größte Bedrohung, den IS.

Die Kurden galten bisher als die Verbündeten, manchmal gar als die Repräsentanten des Westens im Nahen Osten: Der internationalen Anti-IS-Koalition gegenüber zahm, dem syrischen Regime gegenüber betont indifferent und militärisch erfolgreich gegen das Schreckgespenst des IS. Dass sie nicht ausschließlich für ausländische geopolitische, sondern in erster Linie für ihre eigenen Interessen kämpfen, scheint gerade die westlichen Alliierten zu überraschen.



Es ist sehr schwierig, auf differenzierte Weise über "die Kurden" und ihre Interessen zu sprechen. Sie bilden eine Ethnie aus etwa 30 Millionen Menschen, die vornehmlich auf fünf Staaten verteilt leben: Syrien, Irak, Iran, Türkei und Armenien. In Syrien und im Irak wurden sie jahrzehntelang von den Baath-Regimes unterdrückt. In den Wirren der syrischen Revolution etablierten sie ein Quasi-Autonomiegebiet, die sie Rojava nennen ("Westen"). Im Gegensatz zur traditionellen Forderung der PKK, einen kurdischen Staat zu errichten, legt die Regierung Rojavas penibel Wert darauf, öffentlich lediglich für eine polyethnische Autonomie zu plädieren und niemals für einen Nationalstaat.