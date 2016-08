Hat er jetzt die Unwahrheit gesagt oder nicht? Ganze zwei Tage lang haben sich die britischen Medien diese Woche mit scheinbar nichts anderem befasst als mit den Hintergründen zu Jeremy Corbyns Zugfahrt von London nach Newcastle vor zwei Wochen. Das Team des Labour-Chefs hat hat nach der Fahrt ein Video veröffentlicht – aufgenommen von einem Dokumentarfilmer – in dem Corbyn zwischen anderen Fahrgästen auf dem Boden sitzt.

"Das ist ein Problem, mit dem sich Pendler jeden Tag bei ihren Zugfahrten auseinandersetzen müssen", sagt Corbyn in die Kamera. "Heute ist dieser Zug absolut überfüllt." Die Zugmitarbeiter seien absolut "brillant" und versuchten, allen Passagieren zu helfen. Aber es gebe einfach zu wenig Züge. Sei das nicht ein gutes Beispiel dafür, dass die Bahn wieder in öffentlicher Hand sein sollte, fragt Corbyn am Ende des 26-Sekunden-Clips bedeutungsschwanger. Die Wiederverstaatlichung des Zugverkehrs ist eine seiner Kernforderungen.

Später ließ Corbyns Team noch wissen, der Politiker habe ein kostenloses Upgrade in die erste Klasse abgelehnt und sich lieber zu den anderen Fahrgästen auf den Boden gesetzt. Das Video wurde enthusiastisch in den sozialen Medien herumgereicht. Seine Anhänger jubelten. Da war er wieder: Corbyn, der Vertreter des kleinen Mannes. Der auf Schnörkel verzichtet und sagt, was er denkt.

Doch diese Woche kam die überraschende Wendung: Virgin Trains, Betreiberin des Zuges, in dem Corbyn saß, wies den Vorwurf zurück, dass dieser überfüllt gewesen sei. Der Konzern veröffentlichte Aufnahmen von Überwachungskameras, auf denen zu sehen ist, wie Corbyn und seine Mitarbeiter an etlichen scheinbar leeren Sitzplätzen vorbeigehen. Virgin-Chef Richard Brandson selbst tweetete ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie Corbyn durch ein weniger als halbvolles Abteil geht. Dazu schrieb er: "Herr Corbyn und sein Team gingen an leeren, unreservierten Sitzplätzen vorbei und haben dann die Behauptung gefilmt, der Zug sei 'überfüllt' gewesen." Das Problem: Auf Bransons Foto steckt in jedem freien Sitz sichtbar eine rote Reservierungskarte.

Corbyn blieb bei seiner Version. Ja, es habe freie Sitze gegeben, erklärte der Politiker. Aber eben nicht zwei nebeneinander. Er habe neben seiner Frau sitzen wollen, die bei der Fahrt dabei war. Doch das sei nicht möglich gewesen, weswegen er sich ins Zwischenabteil gesetzt habe. Nach "42 Minuten" hätten Zugbegleiter eine Familie in die erste Klasse umgesetzt. Daraufhin habe er neben seiner Frau Platz genommen. Fahrgäste, die an dem fraglichen Tag im selben Zug saßen wie Corbyn, meldeten sich zu Wort und bestätigten die Schilderung des Politikers.

Zu diesem Zeitpunkt war "Traingate" bereits die Titelgeschichte in allen großen Medien. Der Guardian richtete einen Liveticker ein und ließ einen Reporter mit demselben Zug fahren, den Corbyn genommen hat. Der kam am Ende zu dem Schluss, dass er auch nicht sagen könne, wie es nun gewesen sei. Virgin Trains selbst drohen nun Konsequenzen: Die Behörden untersuchen, ob der Konzern mit der Veröffentlichung des Videos gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen hat.

Der gerade noch so gehypte Skandal verschwand allerdings so schnell im Sommerloch, wie er aus diesem hervorgekrochen war. Sam Tarry, der Corbyns Kampagne leitet, ließ wissen, der Schlagabtausch mit Virgin-Boss Branson habe seinem Chef genützt. "Schaut man auf die Leute, die wir mobilisieren möchten, kann man sagen: Richard Branson hat uns einen Gefallen getan."