Was kann ein gewöhnlicher Wahlbürger wie ich noch Erhellendes zur umstrittensten US-Präsidentschaftswahl in meinem ganzen, immerhin 70-jährigen, Leben sagen? Nachdem schon so viel über die krassen Unterschiede bezüglich der inhaltlichen und menschlichen Qualitäten beider Kandidaten geschrieben wurde. Polare Gegensätze in nahezu jeder Beziehung.



Was sagt das Erscheinen von zwei so gegensätzlichen Kandidaten darüber aus, in welchem Zustand sich die Vereinigten Staaten befinden, letztendlich auch darüber, was sie sind? Und wie es um ihre Vereinigtheit in den kommenden Tagen und Jahren steht?

Das Ergebnis dieser Wahl wird entweder eine Botschaft an die Bürger und die Verbündeten auf der ganzen Welt sein, dass die Vereinigten Staaten noch alle Sinne beisammen haben. Oder es wird eine Warnung sein, dass sie ihren Zenit überschritten haben und nun auf der sprichwörtlichen Kippe stehen.

Nick Russo ist New Yorker und arbeitet seit 1972 als Rechtsanwalt. Als vor fünf Jahren gleichgeschlechtliche Ehen in New York zugelassen wurden, heiratete er am ersten Tag seinen Partner, mit dem er mittlerweile 42 Jahre zusammenlebt. © privat

Hört man den andauernden ungestümen und unbeherrschten Rauschreden und Tiraden des einen Kandidaten zu – deren den Verstand vernebelnde Rhythmen an Diktatoren und kleingeistige Potentaten erinnern – im Vergleich zur repräsentativeren Rhetorik und dem angemessenen Auftreten der anderen Kandidatin, einer herausgeputzten Politikerin, dann kann es einem bei der Aussicht auf den Sieg des Ersteren nur schaudern.



Was würde er nicht alles sagen, was würde er nicht alles tun, um die Aufmerksamkeit der Menge zu gewinnen, die oft ein ungehobelter und streitsüchtiger Mob ist? Anstatt seine Führungsqualitäten unter Beweis zu stellen, bevor er das höchste Amt im Staate bekleiden will, gibt dieser Kandidat die Rampensau, erinnert an seine Reality-TV-Show The Apprentice, in der er stolz Menschen feuerte, und erklärt auf seiner Wahlkampftour, dass Bankrottgehen eine feine Sache sei. Soviel zu seiner ökonomischen Intelligenz und der von ihm zu erwartenden Wirtschaftspolitik.

Er attackiert gnadenlos Schwache, Behinderte und Entrechtete. Und er möchte, dass sie genau das bleiben. Seine Anhänger feiern ihn dafür. Das ist das Beängstigende an seiner Kandidatur.

Wo sind sie alle hergekommen? Wo ist er hergekommen?

Wir haben uns nie getroffen

Er und ich, wir sind im selben New Yorker Viertel aufgewachsen. Wir haben beide an derselben Universität studiert, mit einem sich überschneidenden Jahr. Wir haben uns nie getroffen.

We the People We the People We the People – Wir, das Volk ... Mit diesen Worten beginnt die amerikanische Verfassung, die den Vereinigten Staaten unter anderem aufgibt, Gerechtigkeit zu verwirklichen und das Glück der Freiheit zu bewahren. Diese Serie zur US-Präsidentschaftswahl trägt diesen Titel, weil hier Autoren aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen der USA erklären, was aus ihrer Sicht auf dem Spiel steht, wenn die Amerikaner am 8. November einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin wählen. Es geht in dieser Serie nicht um die schmutzigen Schlachten des Wahlkampfs, die Fehltritte der Kandidaten, die Umfragewerte oder den täglichen Wahnsinn der politischen Debatten. Sondern um das, was das in der Verfassung aufgerufene amerikanische Volk von der Zukunft erwartet – und damit von dieser Wahl.

Dabei habe ich mich schon immer für Politik und Staatsführung interessiert. Von meiner ersten Erfahrung beim Flugblätterverteilen für die erste Kandidatur Eisenhowers angefangen – bis ich jüngst aktives Mitglied des demokratischen Komitees im Staat New York wurde. An unserer Universität wurde ich Mitglied im Club junger Republikaner. Aber ihn habe ich dort nie gesehen.

Ich habe mich dann von der konservativen republikanischen Linie wegbewegt, zunächst zu den moderateren und liberaleren Republikanern, aber als ich volljährig wurde, verzichtete ich auf eine Mitgliedschaft in der Partei, die damals Barry Goldwater nominiert hatte. Später ließ ich mich als unabhängiger Wähler ohne Parteizugehörigkeit für die Vorwahlen registrieren, um am Ende ein registrierter Demokrat zu werden.

Demokraten sind im Großen und Ganzen sozialer Gerechtigkeit verpflichtet und stehen für mehr Chancengleichheit, sodass Menschen unabhängig von ihren Mitteln oder ihrem Status Lebensstandard und Lebensumstände verbessern können. Republikaner hingegen versuchen die Reichen noch reicher zu machen, damit ihr Wohlstand langsam von oben herab auf die unteren Plätze in der Nahrungskette rieseln kann. Auch wenn sie etwas anderes behaupten, zeigen ihre politische Strategie und Praxis, dass das die Wahrheit ist.

Und die Gegenkandidatin im diesjährigen Präsidentschaftsrennen – meine Wahl, die Demokratin? Ist sie fehlerlos? Natürlich hat diese Kandidatin wie alle Politiker etwas auf dem Kerbholz. Und nicht gerade wenig. Aber vielleicht erscheinen viele ihrer Unzulänglichkeiten nur deshalb so unbarmherzig, weil sie schon so lange im Scheinwerferlicht steht. Die US-Spin-Doctors, die man zur Unterstützung der Kandidaten und zur Demontage des Gegenübers engagiert, sind wahre Meister darin, selbst die Demütigen, Bescheidenen und Tugendhaften niederträchtig wirken zu lassen. Und diesmal steht ihnen eine Menge Material zur Verfügung.