Wenige Stunden vor seiner Rede zur Einwanderungspolitik will sich der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump mit Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto treffen, wie er auf Twitter bekannt gab. Auch das mexikanische Präsidialamt bestätigte ein privates Treffen in Mexiko-Stadt.

Der Besuch überrascht, hatte Trump bei der Ankündigung seiner Präsidentschaftskandidatur mexikanische Einwanderer doch als Drogenhändler und Vergewaltiger verunglimpft. Immer wieder hatte er erklärt, im Falle eines Wahlsiegs eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen zu wollen und die Mexikaner dafür bezahlen zu lassen. Jahrzehnte der Einwanderung hätten zu sinkenden Löhnen, Arbeitslosigkeit und Kriminalität geführt, sagte er mehrfach. Außerdem kündigte er an, aus dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen Nafta auszusteigen zu wollen. Peña Nieto verglich Trump in einem Interview mit Hitler und Mussolini. Das Treffen könnte also brisant werden.



Würde Trump tatsächlich der nächste amerikanische Präsident werden, müssten die beiden Männer zusammenarbeiten – die USA sind der wichtigste Wirtschaftspartner Mexikos und für die USA ist Mexiko der drittgrößte Handelspartner. Im vergangenen Jahr betrug das Handelsvolumen mehr als 532 Milliarden US-Dollar. In den USA hängen sechs Millionen Arbeitsplätze vom Handel mit Mexiko ab. Zudem leben 34,6 Millionen Menschen mit mexikanischen Wurzeln in den Vereinigten Staaten.

Peña Nieto hatte sowohl Trump als auch die demokratische Kandidatin Hillary Clinton nach Mexiko eingeladen. Trump habe die Einladung des mexikanischen Präsidenten auf den Rat seines neuen Wahlkampfleiter Stephen K. Bannon angenommen, berichtet die Washington Post unter Berufung auf Menschen in Trumps Umfeld. Das Treffen biete dem Republikaner die Möglichkeit, sich als Staatsmann zu präsentieren, der direkt mit Mexiko verhandelt. Die Entscheidung soll in Trumps Team allerdings umstritten gewesen sein, hieß es in dem Bericht.



Nach seinem Mexiko-Besuch will Trump am Nachmittag im US-Bundesstaat Arizona über seine Pläne zur Einwanderungspolitik sprechen. Fraglich ist, ob er an seiner harten Linie festhält, die unter anderem die Ausweisung von rund elf Millionen Menschen ohne gültige Aufenthaltsdokumente vorsieht.