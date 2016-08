Nach heftigen Kämpfen zwischen der türkischen Armee und kurdischen Milizen in Nordsyrien haben sich beide Seiten offenbar auf eine Waffenruhe geeinigt. Der kurdische Militärrat der Stadt Dscharablus und die Türkei hätten die Feuerpause nach einer Intervention der USA verabredet, berichtet die kurdische Nachrichtenagentur Firat unter Berufung auf Militärkreise.

Am Dienstagmorgen hatte US-Verteidigungsminister Ashton Carter die Konfliktparteien dazu aufgerufen, ihre Kräfte auf den Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) zu konzentrieren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte sich daraufhin zunächst entschlossen gezeigt, neben dem IS auch weiter gegen syrisch-kurdische Kämpfer vorzugehen.

Die Türkei hatte vergangene Woche im Norden Syriens eingegriffen, um syrischen Rebellen bei der Rückeroberung der Stadt Dscharablus vom IS zu helfen. Die andauernde türkische Offensive Schutzschild Euphrat hat aber auch das Ziel, ein weiteres Vorrücken kurdischer Kämpfer zu unterbinden.

Kurdische Verbände, etwa die von den USA gestützten Demokratischen Kräfte SDF, sind bei der Bekämpfung des IS in Syrien besonders erfolgreich. Die Türkei will jedoch verhindern, dass die Kurden ihre Gebiete westlich und östlich des Euphrats verbinden und im Grenzgebiet einen kurdischen Staat schaffen.