Die Ankündigung kam überraschend: Die USA und Russland wollen im Syrien-Konflikt zusammenarbeiten, um die Kämpfe zu beenden. Noch wenige Tage zuvor hatte Russland den USA vorgehalten nicht entschlossen genug gegen die islamistische Nusra-Front vorzugehen. Russland unterstützt den syrischen Machthaber Baschar al-Assad, die USA hingegen verschiedene Rebellengruppen. Bereits im Februar hatten die beiden Mächte eine Waffenruhe vermittelt, die allerdings von Anfang an brüchig war.



Die USA und Russland hätten "Klarheit über den Weg" zu einem Ende der Kämpfe gewonnen, sagte US-Außenminister John Kerry am Freitag nach Gesprächen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in Genf. Allerdings müssten bis dahin noch eine Reihe von Einzelheiten geklärt werden; dazu wollen sich Experten beider Länder in den kommenden Tagen treffen. "Wir wollen keine Vereinbarung, die nicht durchsetzbar wäre", sagte Kerry bei der gemeinsamen Pressekonferenz.



Lawrow: "Wieder mehr Vertrauen zu den USA"

Russland und die USA hätten nun wieder mehr Vertrauen zueinander, betonte Lawrow. Er und Kerry seien dafür, die von den Vereinten Nationen vermittelten Friedensverhandlungen zwischen der Regierung und den Rebellen wieder aufzunehmen.



Zudem müssten Mitglieder der islamistischen Nusra-Front von Kämpfern getrennt werden, die von den USA unterstützt werden. Die Nusra-Front firmiert mittlerweile unter dem Namen Fath al-Scham und erklärt, sie habe sich vom Terrornetzwerk Al-Kaida losgesagt.

Vorgehen gegen Al-Nusra ist ein Streitpunkt

Trotz strittiger Themen wie dem Umgang mit der Nusra-Front seien nun die meisten technischen Debatten geklärt, versicherten beide Politiker. Sie seien sich über Schritte zu einer Waffenruhe und zur Verbesserung von Hilfslieferungen für notleidende Menschen in Syrien einig.



Kerry und Lawrow hatten sich zuvor stundenlang in Genf über den Syrien-Konflikt ausgetauscht. Zwischendurch hatte auch der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura an dem Treffen teilgenommen. Dieser hatte die Hoffnung geäußert, die Konfliktparteien im syrischen Bürgerkrieg in naher Zukunft wieder zu Verhandlungen an einen Tisch zu bringen.