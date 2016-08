Die türkische Offensive gegen kurdische Milizen in Nordsyrien löst bei den USA zunehmend Sorge aus. US-Verteidigungsminister Ashton Carter forderte die Regierung in Ankara und die kurdischen Kämpfer auf, sich nicht länger gegenseitig zu bekämpfen – sondern ihren Einsatz auf die Terrormiliz "Islamischer Staat" zu konzentrieren. Das sei die "Basis" der Kooperation der USA mit beiden Konfliktparteien. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan zeigte sich indes entschlossen, neben dem IS auch weiter gegen syrisch-kurdische Kämpfer vorzugehen.

Carters Sprecher hatte die Gefechte südlich der vom IS dominierten Stadt Dscharablus zuvor als inakzeptabel bezeichnet. In Gegenden, in denen keine IS-Kämpfer mehr seien, unterstützen die USA weder türkische Angriffe auf syrisch-kurdische Einheiten noch kurdische Angriffe auf türkische Truppen. Der von Ankara geforderte Rückzug der syrischen Kurden ans Ostufer des Euphrats sei "weitgehend passiert", erklärte Cook.



Wenn die türkischen Streitkräfte "bleiben wo sie sind", nämlich nahe der eigenen Grenze, und sich die syrischen Kurdenmilizen in das Gebiet östlich des Euphrats zurückzögen, könne ein Konflikt vermieden werden, sagte Carter. Auch der US-Sondergesandte für die Anti-IS-Koalition, Brett McGurk, rief alle bewaffneten Parteien dazu auf, ihre Feindseligkeiten einzustellen und sich auf den Kampf gegen die Extremisten zu konzentrieren.

Die Türkei hatte vergangene Woche im Norden Syriens eingegriffen, um syrischen Rebellen bei der Rückeroberung der Stadt Dscharablus vom IS zu helfen. Die andauernde türkische Offensive Schutzschild Euphrat hat aber auch das Ziel, ein weiteres Vorrücken kurdischer Kämpfer zu unterbinden. Kurdische Verbände, etwa die von den USA gestützten Demokratischen Kräfte SDF, sind bei der Bekämpfung des IS in Syrien besonders erfolgreich. Die Türkei will jedoch verhindern, dass die Kurden ihre Gebiete westlich und östlich des Euphrats verbinden und im Grenzgebiet einen kurdischen Staat schaffen.

Staatschef Erdoğan teilte als Reaktion auf die Forderung des Pentagonchefs mit: "Unsere Operationen werden weitergehen, bis Terrororganisationen wie Daesch, die PKK und ihr syrischer Ableger YPG keine Gefahr mehr für unsere Bürger sind." Daesch ist der arabische Name für den IS. Die YPG ist die Kurdenmiliz in Syrien, die eng mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in der Türkei verbunden ist. Erdoğan erklärte, die Türkei werde bei den Operationen "sowohl zu Hause als auch in Nachbarländern" keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Terrororganisationen machen.



Vor dem Hintergrund des Streits über die Strategie in Syrien treffen sich US-Präsident Barack Obama und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdoğan am Sonntag während des G20-Gipfels in China. Dies gab der Vize-Berater für die Nationale Sicherheit der USA, Ben Rhodes, bekannt. Zudem erklärte US-Verteidigungsminister Ashton Carter, er werde kommende Woche in Europa mit seinem türkischen Kollegen in Europa sprechen.