Das britische Kabinett ist erstmals nach der Sommerpause zusammengetreten, um über das Vorgehen beim Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu beraten. Die Minister kamen auf dem Landsitz der konservativen Premierministerin Theresa May nordwestlich von London zusammen. "Wir werden unseren Blick auf die neu eröffneten Möglichkeiten richten", sagte May.



Ein zweites Referendum schloss May aus. "Brexit bedeutet Brexit", wiederholte sie ihr Credo, das sie nach dem Volksentscheid im Juni ausgegeben hatte, bei dem rund 52 Prozent der Briten für den Austritt aus der EU stimmten. Man werde den Austritt aus der EU zu einem Erfolg machen. Es werde keine EU-Mitgliedschaft "durch die Hintertür" geben, sagte May.

May selbst gehörte wie ihr nach dem Votum zurückgetretener Vorgänger David Cameron dem Lager der EU-Befürworter bei den Konservativen an. May hielt sich aus der Kampagne aber weitgehend heraus. Später versprach sie, den Brexit zu einem Erfolg für Großbritannien zu machen.

Die Kabinettssitzung sollte als erster Schritt zu einem Brexit-Fahrplan dienen. May hatte den Ministern über die Sommerpause aufgetragen, Pläne dafür zu entwickeln. Sie hatte drei EU-Gegner auf wichtige Ministerposten gehoben, so wurde der umstrittene ehemalige Londoner Bürgermeister Boris Johnson Außenminister. Berichten zufolge ist die Regierung in der Frage gespalten, wie der Brexit vollzogen werden soll. Der offizielle Austrittsantrag der britischen Regierung nach Artikel 50 des EU-Vertrags steht noch aus. May will ihn nicht vor Beginn des kommenden Jahres stellen.

Binnenmarkt-Zugang und Parlamentsbeteiligung umstritten

Beobachter vermuten, dass es bei der Sitzung hinter verschlossenen Türen heftig zur Sache ging. So ist im Kabinett offenbar umstritten, ob Großbritannien den Zugang zum EU-Binnenmarkt aufgeben sollte, um die Arbeitnehmerfreizügigkeit einschränken zu können. Dafür sollen sich der Brexit-Minister David Davis und Handelsminister Liam Fox ausgesprochen haben. Das Thema EU-Immigration hatte eine bestimmende Rolle während des Wahlkampfes zum Brexit gespielt.

Nach einem Bericht der Sunday Times will Schatzkanzler Philip Hammond den Zugang zum Binnenmarkt zumindest für bestimmte Wirtschaftszweige erhalten und dafür auch Kompromisse bei der Einwanderung von EU-Bürgern eingehen. "Die Finanzdienstleistungen haben bei uns die oberste Priorität, für die Deutschen ist die Autoindustrie entscheidend", zitierte das Blatt eine Quelle aus dem Umfeld Hammonds.

Uneins soll das Kabinett auch über die Frage sein, ob die Premierministerin das Parlament um Zustimmung bitten soll, bevor sie die Brexit-Verhandlungen mit Brüssel einleitet. Ob es eine rechtliche Verpflichtung dazu gibt, soll ein Gericht ab Oktober klären. Bei einem Parlamentsvotum wäre eine Ablehnung des Brexits nicht ausgeschlossen. Ein Regierungssprecher sagte am Dienstag, es gebe für eine Parlamentsabstimmung keine rechtliche Verpflichtung. Er fügte aber hinzu, das Parlament werde zu Wort kommen.

Während der Sommerpause hatte es zwischen den Ministern bereits Gerangel um Kompetenzen gegeben. Handelsminister Liam Fox hatte Außenminister Johnson Berichten zufolge schriftlich aufgefordert, einen Teil seiner Kompetenzen abzutreten. Johnson lehnte das aber – offenbar mit Mays Unterstützung – ab.



Viele EU-Partner dringen auf einen schnellen Austrittsantrag, damit die auf zwei Jahre befristeten Verhandlungen über die Entflechtung der Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich zügig beginnen können.