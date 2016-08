Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat die US-Landwirte vor seiner Rivalin Hillary Clinton gewarnt. Die Kandidatin der Demokraten werde den Bauern den Krieg erklären und sie hoch besteuern, sagte Trump in einer Rede in Iowa. "Hillary Clinton will Familienbetriebe der Bauern dicht machen, genauso wie sie Bergbauminen und Stahlwerke schließen will", sagte Trump. Er selbst werde dagegen Steuern für Bauern kürzen und die Beimischung von aus Mais hergestelltem Ethanol in Benzin beibehalten.

Zugleich versprach Trump vor seinen weitgehend weißen Zuhörern, er werde Schwarzen helfen, die in Städten mit hoher Verbrechensrate und hoher Arbeitslosigkeit leben. Millionen schwarzer US-Bürger hätten zwar Erfolg, doch lebten fast 40 Prozent der schwarzen Kinder in Armut, sagte er. Wie er Afroamerikanern konkret helfen will, führte Trump allerdings nicht aus.

Iowa ist einer der Staaten, in denen sich die Präsidentenwahl am 8. November voraussichtlich entscheiden wird, weil es hier anders als etwa in Texas und Kalifornien keine festgefügte und eindeutige Wählermehrheit für eine Partei gibt. Umfragen sagen für Iowa derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus.