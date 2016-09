Eine schmutzige Nachricht zu viel



Irgendwann hat auch die geduldige Huma Abedin genug: Am Montag gab die wichtigste Mitarbeiterin der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton die Trennung von ihrem Mann Anthony Weiner bekannt. Das Boulevard-Blatt New York Post hatte am Wochenende berichtet, dass der Ex-Parlamentarier Weiner im Sommer 2015 einer weiblichen Internetbekanntschaft halbnackte Selfies in eindeutiger Pose zugeschickt hatte. Abedin, die derzeit mit Hillary Clinton im ganzen Land unterwegs ist, vollzieht die Trennung öffentlich. Sie will vermeiden, dass die Skandalgeschichte den Wahlkampf ihrer Chefin noch weiter überschattet.



Denn für Weiner ist es nicht das erste Mal, dass er sich, seine Frau Abedin und sogar Ex-Außenministerin Clinton mit seiner Sexting-Leidenschaft blamiert. Im Jahr 2011 war er als Kongressabgeordneter zurückgetreten, nachdem erstmals bekannt geworden war, dass Weiner gleich mehreren Frauen anzügliche Nachrichten und Fotos zugeschickt hatte. Er versprach, sich zu bessern und begab sich in Therapie. Doch nur zwei Jahre später scheiterte sein Rennen um das Amt des Bürgermeisters von New York, als neue Sexting-Protokolle publik wurden. Der preisgekrönte Dokumentarfilm „Weiner“ zeigt, wie Abedin all die Jahre an der Seite ihres Mannes blieb und ihn gegenüber der aufgepeitschten US-Presse sogar verteidigte. Nun jedoch sagt die 40-Jährige sich von ihm los.





Was wirkt wie eine bedeutungslose Klatsch-Geschichte, hat im amerikanischen Wahlkampf jedoch Brisanz: Denn Abedin hat sich in den vergangenen 20 Jahren zur Hüterin des Terminkalenders von Hillary Clinton hochgearbeitet, sie ist die engste Vertraute der ehemaligen First Lady. Selbst Ex-Präsident Bill Clinton soll sich darüber beschwert haben, seine Frau nicht mehr zu sprechen zu bekommen, ohne vorher mit Abedin zu verhandeln. In Washington gilt sie derzeit sogar als Anwärterin auf den Posten der Stabschefin, sollte Clinton im November die Wahl gewinnen.Doch die Tochter pakistanisch-indischer Akademiker gerät derzeit immer öfter in die Schlagzeilen: Erst vergangene Woche erfuhr die Öffentlichkeit durch ein Email-Leak davon, dass Abedin jahrelang die fragwürdigen Kontakte der Außenministerin zu reichen Spendern der Clinton Foundation koordiniert hatte. Der neuste Sexting-Skandal ihres Mannes schwächt ihre Position im Machtgefüge der Clintons nur noch weiter.Abedin hatte die First Lady Hillary Clinton im Jahr 1996 während eines Praktikum im East Wing des Weißen Hauses kennen gelernt. Im West Wing – dem Präsidentenflügel – arbeitete zur gleichen Zeit auch Monica Lewinsky, deren Affäre mit Bill Clinton sowohl die US-Regierung als auch die Ehe der Clintons wenige Monate später in eine tiefe Krise stürzte. Die Biografien der beiden Frauen, Abedin und Clinton, sind sich in dieser Hinsicht erstaunlich ähnlich. Der Unterschied: Clinton blieb trotz all der Skandale bei ihrem Mann. Abedin hingegen macht Schluss.