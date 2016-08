Der Kampf um den kleinen Mann



Vor einem Stapel Bleche bleibt Hillary Clinton stehen. "Die machen sie?", fragt sie den Ingenieur, der sie durch die Fertigungshalle führt. Er nickt. "Sagenhaft." Ganz nah bei den einfachen Leuten ist Clinton, das sollen die Fernsehbilder vermitteln. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin hat sich als Bühne für ihre große Wirtschaftsrede eine Fabrik für Flugzeugteile im Osten des US-Bundesstaats Michigan ausgesucht. Noch am Montag hatte Donald Trump in der nahe gelegen Auto-Metropole Detroit seine Vision für stärkeres Wachstum und mehr Arbeitsplätze vorgestellt.



Clintons Pläne unterscheiden sich jedoch deutlich von denen ihres Konkurrenten. Anstatt den Spitzensteuersatz zu senken, kündigt Clinton eine Reichensteuer an. Auch will sie anders als Trump an der Erbschaftssteuer festhalten und Unternehmen dazu bewegen, ihre Gewinne mit ihren Angestellten zu teilen. "Es gibt da draußen einen Mythos, dass er es den Reichen und Mächtigen zeigen wird, weil er im Herzen wirklich auf der Seite des kleinen Mannes steht", sagt Clinton über Trump. "Glaubt das nicht." Sie hingegen verkauft sich als Politikerin für die breite Masse: Den Mindestlohn will sie anheben, die maroden Straßen, Brücken und Flughäfen des Landes mithilfe eines riesigen Strukturfonds renovieren.



Um zu zeigen, wie nah sie dem Wahlvolk wirklich ist, greift Clinton in Michigan auf ihre Biografie zurück: Sie erzählt von ihrem Großvater, der über Jahrzehnte in einer Fabrik für Vorhänge schuftete und ihrem Vater, der in jungen Jahren seine eigene kleine Stoffdruckwerkstatt betrieb. "Ich bin ein Produkt der amerikanischen Mittelklasse", sagt Clinton. Doch diese Zeiten sind lange her: Gemeinsam mit ihrem Mann Bill hat Clinton in den vergangen 15 Jahren mit Reden vor Großbanken und Unternehmen und dem Verkauf ihrer Bücher Millionen verdient. Das eine Prozent, das sie in Michigan verteufelt – sie gehört längst selbst dazu.