Die Vereinten Nationen (UN) sollen eine Reihe von Verträgen mit der syrischen Regierung und mit Organisationen abgeschlossen haben, die dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad nahestehen. Dies berichtet die britische Zeitung Guardian. Auch Unternehmer, deren Firmen auf den Sanktionslisten der USA und der EU stehen, sollen mehrere Millionen US-Dollar erhalten haben.

Zu den Empfängern von UN-Geldern zählt nach Guardian-Recherchen unter anderem eine Organisation, die von Asma al-Assad, der Ehefrau von Baschar al-Assad, ins Leben gerufen wurde. Eine weitere sei von Rami Machluf, einem engen Vertrauten und Cousin Assads, gegründet worden. Machluf gehört auch der Mobilfunkanbieter Syriatel, dem die UN in den vergangenen Jahren 700.000 Dollar gezahlt haben sollen.

Mindestens 285 Unternehmen gehören laut Guardian zu den Vertragspartnern der UN in Syrien – viele davon möglicherweise mit Verbindungen zum Assad-Clan.

Seit 2011 sollen beträchtliche Summen auch direkt an die syrische Regierung geflossen sein. So soll die Regierung in Damaskus mehr als 13 Millionen Dollar als Unterstützung ihrer landwirtschaftlichen Programme erhalten haben.



Unterorganisationen der Vereinten Nationen hätten laut dem Zeitungsbericht ebenfalls Geld an offizielle syrische Stellen überwiesen. So habe die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die nationale Blutbank mit mehr als fünf Millionen Dollar unterstützt – kontrolliert wird diese vom syrischen Verteidigungsministerium. Das Kinderhilfswerk Unicef zahlte offenbar 267.933 Dollar an den Al-Bustan-Verband, der von Machluf geleitet wird.



"Den Zivilisten in Not verpflichtet"

Ein UN-Sprecher erklärte, man könne nur mit Organisationen zusammenarbeiten, die auch Präsident Assad unterstützen. Bei der humanitären Hilfe stehe man vor der Entscheidung, "ob man Waren oder Dienstleistungen von regierungsnahen Unternehmen in Anspruch nimmt – oder Zivilisten lebensrettende Hilfe verweigert. Für uns ist klar: Wir sind den Zivilisten in Not verpflichtet", wird der Sprecher zitiert.

Bereits im Juni habe die Organisation Syria Campaign den Vereinten Nationen vorgeworfen, seine eigenen Prinzipien zu verletzen und Hilfslieferungen der Kontrolle der syrischen Regierung zu überlassen, berichtet der Guardian. Mehr als 50 Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen bestätigten demnach, dass die UN der Forderung nachgegeben hätte, keine Hilfsgüter in Rebellengebiete zu liefern.