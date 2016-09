Die syrische Armee hat in Aleppo eine Bodenoffensive gestartet. Sie griff Stellungen der Rebellen an vier Orten gleichzeitig an, wie ein Vertreter der Aufständischen sagte. Es sei der größte Angriff seit Beginn des jüngsten Vorstoßes der Regierung in der vergangenen Woche.



Die Truppen bewegen sich nach Angaben eines regierungstreuen Milizenkommandeurs auf Rebellengebiete im Osten der Stadt zu. Eine Eliteeinheit hat in gepanzerten Fahrzeugen die Führung des Einsatzes. Nach Angaben des Staatsfernsehens nahm das Militär auch im Norden der Stadt einige Gebäude ein.



Auch im Südwesten der Stadt wurden Gefechte gemeldet. Sollten die Soldaten von Staatschef Baschar al-Assad insbesondere das Gebiet im Südwesten einnehmen, hätten seine Einheiten einen besseren Zugang zur Stadt und könnten zugleich ihren Belagerungsring um Rebellengebiete festigen.

Trotz einer vereinbarten Feuerpause gehen die Regierungstruppen mithilfe der russischen Luftwaffe und iranischer Kämpfer seit Tagen verstärkt gegen die Aufständischen in Aleppo vor. Erklärtes Ziel ist es, die Rebellen in der früheren Handelsmetropole zu besiegen. Die Angriffe werden international scharf kritisiert. Die Flugzeuge werfen auch Bomben ab, die Bunker zerstören können. Seit Donnerstag sollen in Aleppo Hunderte Menschen ums Leben gekommen sein, darunter viele Kinder. Die Informationen des Staatsfernsehens und der Rebellen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Journalisten können sich in Aleppo kaum noch frei bewegen.

In den vergangenen Tagen war ein Hilfskonvoi beschossen worden. Die USA machten syrische Truppen und Russland dafür verantwortlich. Russland kämpft an der Seite des Regimes. Kurz darauf wurde ein Krankenhaus zerstört und mehrere Mitarbeiter einer Hilfsorganisation getötet. Dies sind nur die jüngsten kriegerischen Gewalttaten in dem Bürgerkrieg. Der Krieg war vor mehr als fünf Jahren ausgebrochen.