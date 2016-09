Im Streit um den Besuch deutscher Abgeordneter auf dem Nato-Luftwaffenstützpunkt in İncirlik hat der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu Entgegenkommen signalisiert. "Wenn Deutschland sich weiter so verhält wie jetzt, dann werden wir das erwägen", sagte Çavuşoğlu der Welt. Allerdings warnte er: "Wenn Deutschland aber versucht, die Türkei schlecht zu behandeln, dann ist das nicht der Fall."

Die Regierung in Ankara hatte deutschen Parlamentariern den Besuch auf dem Nato-Stützpunkt aus Verärgerung über eine Armenier-Resolution des Bundestags verweigert. Bewegung in den Streit hatte Kanzlerin Angela Merkel mit der Aussage gebracht, dass die Bundesregierung die Resolution für rechtlich nicht bindend erachte. Zuvor hatte der Bundestag im Juni das Vorgehen gegen die Armenier im Osmanischen Reich vor mehr als 100 Jahren als Völkermord eingestuft.

In İncirlik sind aktuell rund 250 deutsche Soldaten stationiert. Sie unterstützen die Luftangriffe auf die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) mit Aufklärungsflügen und Luftbetankung. Merkel hatte nach einem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan während des G-20-Gipfels in China, gesagt, dass sie in den nächsten Tagen mit positiven Nachrichten in der Frage des Besuchsrecht rechnet. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte am Dienstag in Berlin erklärt, sie gehe davon aus, dass der für Oktober geplante Besuch von Abgeordneten in İncirlik nicht mehr verschoben werden müsse.

Der Einsatz in der Türkei stand zuletzt auf der Kippe, weil einige Parlamentarier wegen des Besuchsverbots die Verlängerung des Mandats durch den Bundestag infrage gestellt hatten. Çavuşoğlu sagte der Welt, niemand sollte von der Türkei erwarten, dass sie immer noch freundlich bleibe, wenn sie schlecht behandelt werde: "Die Türkei ist kein zweitklassiges Land." Er kritisierte erneut den Armenier-Beschluss: "Was der Bundestag als Resolution angenommen hat, ist für uns nicht akzeptabel."