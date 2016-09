Der UN-Sicherheitsrat hat den jüngsten Atomwaffentest Nordkoreas scharf verurteilt. Die Mitglieder des Gremiums werden unverzüglich damit beginnen, einen Entwurf mit angemessenen Maßnahmen zu erarbeiten, sagte Neuseelands UN-Botschafter Gerard van Bohemen, dessen Land derzeit den Ratsvorsitz innehat.



Die USA, Frankreich und Großbritannien hatten bereits zuvor neue Sanktionen gefordert. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon verurteilte den Test als dreisten Bruch von UN-Resolutionen und rief den Sicherheitsrat auf, zusammenzustehen und dringend tätig zu werden. Auch China ging auf Distanz zu Nordkorea. Die Bundesregierung bestellte den nordkoreanischen Botschafter ein.



Am Freitagmorgen hatten Erdbebenwarten Erdstöße der Stärke 5,3 im Bereich des nordkoreanischen Atomtestgeländes Pyunggye-Ri registriert. Dort hatte Nordkorea im Januar nach eigenen Angaben eine Wasserstoffbombe getestet. In den folgenden Monaten setzte sich das Land immer wieder mit Raketentests über ein internationales Verbot hinweg. Nordkorea teilte mit, bei dem Test am Freitag sei ein "neu entwickelter Atomsprengkopf" erfolgreich gezündet worden.