Bei einem mutmaßlichen Chlorgasangriff auf die umkämpfte syrische Stadt Aleppo sind zahlreiche Menschen verletzt worden. Wie die Rettungsorganisation Syrischer Zivilschutz mitteilte, hatten Regierungshubschrauber Fassbomben mit Chlorgas auf den von Rebellen gehaltenen Stadtteil Sukari im Osten abgeworfen.

Die Regierung um Staatsschef Baschar al-Assad hat den Einsatz von Chemiewaffen in dem seit fünf Jahre andauernden Krieg immer wieder bestritten. Doch nach einem Bericht der UN-Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert, waren syrische Regierungstruppen für zwei Chlorgasangriffe in den Jahren 2014 und 2015 verantwortlich. Auch seitdem gab es immer wieder Berichte über Giftgasangriffe.



80 Menschen hätten Atemwegsprobleme erlitten, gab der Zivilschutz bekannt. Die in Großbritannien ansässige oppositionelle syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von 70 Verletzten.



Der Zivilschutz warf der syrischen Regierung auch zwei Chlorgasangriffe im August vor; auch diese werden von den UN untersucht. Der Leiter der Untersuchungskommission sagte, in Aleppo ereigneten sich unvorstellbare Verbrechen; Bombardements der Regierungstruppen führten zu zahlreichen zivilen Opfern. Aber auch in von Regierungstruppen gehaltenen Gebieten töte der Beschuss durch bewaffnete Gruppen zahlreiche Zivilisten.

Syrische Truppen hatten vor knapp drei Jahren im Bürgerkrieg bereits Chemiewaffen eingesetzt. Die USA drohten mit Luftangriffen, woraufhin die Regierung Assads der Vernichtung aller Chemiewaffen und Produktionsstätten zustimmte – überwacht von OPCW-Experten. Chlor ist zwar giftig, gilt aber nicht als Chemiewaffe. Sein Einsatz als Waffe ist nach internationalem Recht verboten.

Einige Teile Aleppos werden von den Rebellen gehalten, andere sind in der Hand der Regierungstruppen. Nach dem Bruch einer Waffenruhe, die Russland mit den USA im Februar vereinbart hatte, eskaliert die Gewalt wieder. Vor dem Krieg war Aleppo die größte Stadt Syriens. Insgesamt hat der Krieg in Syrien mehr als 250.000 Menschen das Leben gekostet und 11 Millionen Menschen in die Flucht getrieben.