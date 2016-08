Brasiliens neuer Präsident Michel Temer lässt die Staatsstreichvorwürfe seiner abgesetzten Vorgängerin Dilma Rousseff gegen sich nicht gelten. "Sie sind die Putschistin. Sie sind es, die die Verfassung gebrochen hat", sagte Temer nach seiner Vereidigung. Temer soll bis Ende der regulären Amtszeit des Staatsoberhauptes in rund zwei Jahren regieren.

Nach monatelangem Ringen hatte der Senat am Mittwoch mit 61 zu 20 Stimmen für die Amtsenthebung Rousseffs gestimmt. Erneut wies die Politikerin Vorwürfe zurück, gegen Haushaltsgesetze verstoßen zu haben. Dem Senat warf sie vor, die Stimmen der 54 Millionen Brasilianer, die sie Ende 2014 zur Präsidentin gewählt hatten, auf den Müll geworfen zu haben. In ihrer zwölfminütigen Ansprache benutze sie 14 Mal das Wort "Putsch".

In São Paulo lieferten sich unterdessen wütende Anhänger der abgesetzten Präsidentin Straßenschlachten mit der Polizei. Sie zertrümmerten Fensterscheiben und ein Polizeifahrzeug. Die Polizei setzte Blendgranaten und Tränengas ein.

Venezuela spricht von "historischem Verrat"

Mehrere linksgerichtete Regierungen in Lateinamerika reagierten mit scharfer Kritik auf die Amtsenthebung. Venezuela und Bolivien beorderten ihre Botschafter aus Brasília zurück. Das venezolanische Außenministerium teilte mit, die Amtsenthebung stelle einen "historischen Verrat am brasilianischen Volk dar", verletze die Verfassung und schade der Demokratie. Die kubanische Regierung in Havanna bezeichnete Rousseffs Entmachtung als einen "richterlich-parlamentarischen Staatsstreich".

Auch die Regierung Ecuadors verurteilte die Absetzung der brasilianischen Staatschefin. Der "vertuschte Staatsstreich" gefährde die politische Stabilität in der Region, erklärte Außenminister Guillaume Long. Der ecuadorianische Geschäftsträger in Brasília sei in Ecuadors Hauptstadt Quito zurückgerufen worden. Ecuador hatte bereits nach der Suspendierung Rousseffs im Mai seinen Botschafter abgezogen.

Auch Nicaraguas Staatschef Daniel Ortega bezeichnete das Impeachment-Verfahren gegen Rousseff als "ungerecht". Es sei der Beginn von "schweren Zeiten" für das brasilianische Volk.

Brasilien reagierte umgehend und zog seinen Botschafter aus Venezuelas Hauptstadt Caracas ab. Die Haltung der sozialistischen Regierung von Präsident Nicolás Maduro zeige eine "tiefe Unkenntnis" der brasilianischen Gesetzgebung und stelle eine frontale Verweigerung der lateinamerikanischen Integration dar, hieß es. Das Außenministerium bedauerte das "Unverständnis" der Regierungen von Ecuador, Bolivien und Kuba und forderte sie auf, die Werte der regionalen Beziehungen aufrechtzuhalten.

Aus Argentinien, das von dem konservativen Präsidenten Mauricio Macri regiert wird, verlautete derweil, man respektiere das institutionelle Verfahren im Nachbarland.