Für ein kleines Land wie die Slowakei ist es ein großes Ereignis, wenn sich die Staatsoberhäupter der EU in seiner Hauptstadt Bratislava versammeln; ein historischer Gipfel war es noch dazu, der erste seit 43 Jahren, der ohne Großbritannien stattfindet. Und damit nicht genug: Migration, Wachstum, Terror, Kriegsgefahr. Der EU geht es so schlecht wie nie zuvor.

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte am Dienstag in seiner Rede zur Lage der EU im Europaparlament das Wort von der "existenziellen Krise" der EU verwendet. Keiner widersprach ihm. Das war also der dramatisch-historische Rahmen für den Gastgeber, den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico.

Der Mann, das muss man wissen, kann selbst große Dramen verbal noch steigern. Nach dem Anschlägen von Paris im November 2015 sagte Fico, er werde jeden Muslim im Land überwachen lassen. Migranten, sprich Muslime, sind für ihn offenbar nichts weiter als ein Sicherheitsproblem.

Fico sagte weiter im November 2015: "Ich sehe keinen Grund, auch nicht die Menschenrechte, auch nicht den Humanismus, auch nicht eigennützige Gründe wie es zum Beispiel die billige Arbeitskraft ist, dafür, damit wir die riesigen Sicherheitsrisiken ignorieren oder verschweigen sollten, die diese Migrationswelle mit sich bringt!"

In Sachen Migration ist er also ein Hardliner, in trauter Gesellschaft mit seinen Amtskollegen, der Visegrád-Staatengruppe, Polen, Ungarn, Tschechien. Was aber macht Fico auf der großen Bühne des Gipfels als erstes? Er sagt etwas ganz und gar Unspektakuläres. Er sagt: "Bratislava-Prozess"

Abkühlung der Gemüter

Man muss sich das Wort auf der Zunge zergehen lassen, um seine Bedeutungsebenen zu erfassen. Prozess kann heißen: innehalten, Luft holen, einen Schritt weitergehen, innehalten. Prozess kann heißen: Wir einigen uns darauf, dass wir uns nicht einigen können, bleiben aber im Gespräch, in der Hoffnung, dass wir uns irgendwann einigen werden. Prozess kann heißen: alle Probleme auf die lange Bank schieben, bis sie irgendeine höher Macht zum Verschwinden bringt.

Was auch immer Fico gemeint haben mag, wenn er von "Bratislava-Prozess" sprach, es ging um Abkühlung der Gemüter. Es ist ja kein Geheimnis wie groß die Spannungen zwischen den einzelnen EU-Staaten sind. Bis kurz vor dem Gipfel war es nochmal ordentlich zur Sache gegangen.

Ungarns Viktor Orbán und Polens Jaroslav Kaczinsky propagierten drohend eine europäische Konterrevolution. Der stets angriffslustige Orbán beschimpfte den Präsidenten des EU Parlaments Martin Schulz als "Mitglied einer nihilistischen Elite". Nun, in Bratislava beschimpfte man sich nicht mehr – man hatte einen "Prozess" begonnen. Alle Teilnehmer waren sich dem Vernehmen nach darin einig, dass sich ein Jahr wie 2015 nicht mehr wiederholen dürfe.

Die unkontrollierte Massenwanderung hat nicht nur die Legitimität der EU untergraben, sondern den Glauben europäischer Bürger an die Steuerungsfähigkeit von Politik insgesamt erschüttert. Daraus ergaben sich schnell eine konsensfähige Sache: Besserer Schutz der europäischen Grenzen. Frontex wird noch größeres Gewicht bekommen, an einem gemeinsamen Asylsystem wird weiter gearbeitet, der Datenaustausch soll verbessert werden. Das ist beschlossene Sache, und es soll alles möglichst schnelle gehen. Denn, darin war man sich auch einig, die EU beschließe allzu oft Dinge, die sie nicht umsetze.