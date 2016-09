Matt Pritchett, Karikaturist des Daily Telegraph, brachte es am Donnerstag wieder einmal auf den Punkt. Ein Regierungssprecher verliest die Vereinbarung des britischen Kabinetts auf seiner ersten Sitzung nach den Sommerferien, was Brexit bedeute: "Raindrops on roses and whiskers on kittens, Bright copper kettles and warm woolen mittens..."



Ein Schlager des britischen Lieblingsfilms The Sound of Music, in dem Julie Andrews aufzählt, was ihr im Leben alles gefällt, während sie auf einer dottergelb blühenden Wiese vor dem sonnenüberfluteten Panorama der Alpen im Walzertakt überschwänglich herumwirbelt – Regentropfen auf Rosen, beigefarbenen Ponys, Schnitzel mit Nudeln.



Ein Kulisse wie der Lieblingsurlaubsort der Premierministerin Theresa May in den Alpen, wo sie sich mit Rucksack und Stöcken beim Bergwandern mit ihrem Mann für die Daheimgebliebenen ablichten ließ. Bilder, die ihre Zustimmungswerte in ungeahnte Höhen schnellen ließen.



Die Apokalypse ist ausgeblieben

Das Lebensgefühl zwei Monate nach Brexit hat tatsächlich etwas Musicalhaftes an sich. Die von vielen vorhergesagte Apokalypse ist nicht eingetreten. Die Wirtschaft brummt. Touristische Gegenden Großbritanniens werden der Besuchermengen kaum Herr. In manchen Straßenzügen Londons und Edinburghs herrscht von morgens bis abends ein Trubel wie auf dem Oktoberfest. Landesweit ist die mit unter fünf Prozent ohnehin schon niedrige Arbeitslosenrate weiter gefallen. An der Börse erreichen Aktienkurse Spitzenwerte. Das geschwächte Pfund kurbelt die Exporte an.



Der Brexit ist natürlich noch gar keine Realität. Die Regierung hat den berühmten Artikel 50, der das Austrittsverfahren in Gang setzt, noch gar nicht initiiert. Aber das wirtschaftliche Wohlsein gebiert eine Gelassenheit, die den anfänglichen Schrecken der Brexit-Gegner wie einen kurzzeitigen Anfall von Hysterie erscheinen lässt. Und dementsprechend gelassen gibt sich die Regierung. Brexit, das zumindest verbreitet sie als ihre offizielle Linie, bedeute Brexit ohne Wenn und Aber. Wofür das Volk abgestimmt hat, das werde nun auch umgesetzt.



Doch die Frage ist, ob die anderen Europäer da mitspielen. Die Sommerpause war in diesem Punkt ermutigend für die Briten. Die Stimmen derer sind leiser geworden, die die Briten bestrafen wollen für ihr unbotsames Ausscheren aus dem europäischen Projekt. Es scheint sich eine Fraktion auf dem europäischen Festland durchzusetzen, die meint, Großbritannien müsse ein enger Partner der EU bleiben, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch außen- und sicherheitspolitisch. Selbstkritik greift um sich. Der Widerstand gegen die britischen Reformvorschläge der EU, der zumindest mitverantwortlich für das Abstimmungsergebnis war, weicht einem neuen Nachdenken über die Zukunft der Gemeinschaft.



Die Briten wollen ein maßgeschneidertes Abkommen

Das ist den britischen Unterhändlern, die in Brüssel Vorgespräche führen, selbstverständlich nicht entgangen. Das stärkt ihre Position. Die vor der Abstimmung vielfach diskutierten norwegischen, schweizerischen und kanadischen Modelle als Regelungsgrundlage für das zukünftige Verhältnis stehen nicht mehr auf der Tagesordnung. Die Briten, beherzt durch ihre nach wie vor starke Wirtschaft, fordern ein maßgeschneidertes Abkommen.



Es ist aber noch völlig offen, wie das geschehen soll. Es herrscht noch nicht einmal Konsens innerhalb der britischen Regierung. Fünf Kabinettmitglieder werden eine führende Rolle in den Verhandlungen spielen. Und die sind sich alles andere als einig, welcher Maßanzug Großbritannien am besten passt. David Davis, ein Hardliner, der ein neu geschaffenes Ministerium für die Brexit-Verhandlungen führt, will die Immigration auf 100.000 Menschen pro Jahr begrenzen und ein an Australien angelehntes Punktesystem einführen. Er glaubt, die EU werde trotz der Lippenbekenntnisse, dass es kein Freihandelsabkommen ohne Freizügigkeit geben könne, nachgeben.



Amber Rudd war Brexit-Gegnerin, aber in ihrer neuen Position als Innenministerin fällt ihr die Aufgabe zu, die Einwanderungsbeschränkungen durchzusetzen. Der freie Austausch von Waren und Dienstleistungen ist dagegen das Leitmotiv des Schatzkanzlers Philip Hammond. Der war ebenfalls Brexit-Gegner. Diesen zwei steht ein weiterer Hardliner gegenüber, Liam Fox, der als Handelsminister eine globale Strategie für Großbritannien in der Welt nach Brexit zaubern soll. Der glaubt, Großbritannien könne sehr gut ohne Zugang zum einheitlichen Markt zurecht kommen. Er will die Austrittsverhandlungen bis Ende 2018 abschließen.

Als fünfter im Bunde glaubt der merkantilistische Außenminister, Brexit-Protagonist und Politclown Boris Johnson zwar, seinem Land stünden alle Filetstücke zu, vom freien Zugang zum gemeinsamen Markt, Generalabsolution von brüsseler Vorschriften und Absprachen sowie volle Souveränität über die eigenen Grenzen zu. Er muss sich aber erst mal in seinem traditionell proeuropäischen Ministerium durchsetzen. Und wo steht Theresa May in diesem vielstimmigen Musical?



So genau weiß das niemand. Vielleicht weiß sie es selber nicht. Und träumt noch von Schnitzel mit Nudeln.