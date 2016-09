Die Briten hätten sich beim Brexit-Referendum klar dafür ausgesprochen, "den Zuzug von Leuten aus der EU zu kontrollieren", sagte Premierministerin Theresa May auf dem Weg zum G-20-Gipfel in China. Dem wolle sie nachkommen. Was sie nicht wolle, sei die "Freizügigkeit, wie wir sie in der Vergangenheit hatten".

Die Freizügigkeit ermöglicht EU-Bürgern, in anderen Ländern der Union zu wohnen und zu arbeiten. Das ist ein umstrittenes Thema bei den bevorstehenden Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien. Denn Großbritannien möchte den Zugang zum EU-Binnenmarkt behalten. Voraussetzung dafür ist aus EU-Sicht aber, dass die Freizügigkeit beibehalten wird. Brexit-Minister David Davis wolle in der kommenden Woche vor dem Parlament über seine Pläne sprechen, wie das Verhältnis zwischen Großbritannien und der Union nach einem Ausscheiden aussehen könnte, sagte May der BBC. Die offiziellen Austrittsverhandlungen will die britische Regierung nicht mehr in diesem Jahr einleiten.

Der britische Außenminister Boris Johnson hatte zuvor vorgeschlagen, als Kompromiss ein auf Punkten basierendes Immigrationssystem nach Vorbild von Australien einzuführen. May zeigte sich nun aber skeptisch, ob ein Punktesystem funktionieren werde. In der Frage der Freizügigkeit für Bürger anderer EU-Staaten werde es keine einfachen Antworten geben, sagte die Premierministerin.

May warnte aber auch vor schwierigen Zeiten für die britische Wirtschaft wegen des geplanten EU-Austritts. Zwar seien erste Konjunkturdaten seit dem Brexit-Votum besser als erwartet. "Aber ich behaupte nicht, dass es eine ruhige Reise wird, vor uns liegen schwierige Zeiten." Über ein staatliches Hilfspaket will die britische Regierung im Herbst entscheiden. Einem Bericht zufolge soll es unter anderem vergünstigte Kredite für Immobilienfirmen geben.