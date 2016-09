Russland setzt sich für eine Verlängerung der Waffenruhe in Syrien um 48 Stunden ein. Das sagte Generalleutnant Viktor Posnichir vom russischen Generalstab in Moskau. Die Feuerpause war am Montag mit Sonnenuntergang in Kraft getreten und sollte zunächst bis Mittwochabend gelten.

Trotz wiederholter Verstöße durch Terroristen sei die Waffenruhe wichtig, um auf dem Weg zu einer politischen Lösung in Syrien voranzukommen, sagte Posnichir. Daher sei Russland für eine Verlängerung. Laut Posnichir haben die syrischen Rebellen die Waffenruhe seit ihrem Inkrafttreten 60 Mal verletzt. Hinter den meisten Angriffen stecke die ultrakonservative Ahrar-al-Scham-Gruppe. Die syrischen Regierungskräfte hätten nicht zurückgeschossen.

Wie der General weiter mitteilte, stoppte die russische Armee am Dienstag eine Offensive der Terrormiliz "Islamischer Staat" auf die Oasenstadt Palmyra. Bei Luftangriffen seien etwa 250 Angreifer getötet sowie rund 15 mit Flugabwehrraketen ausgerüstete Fahrzeuge zerstört worden. "Der Kampf gegen den IS geht weiter", sagte Posnichir.

Nach Ansicht der russischen Regierung müssen für die Wahrung der mit den USA ausgehandelten Waffenruhe Terroristen von gemäßigten Rebellen getrennt werden. Schlüsselaufgabe sei nun zu warten, bis sich die moderate Opposition von terroristischen Gruppen gelöst habe, sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow. Ohne diesen Prozess werde ein weiterer Fortschritt kaum möglich sein. Denn die Feuerpause schaffe das nötige Umfeld für eine politische Einigung, sagte Peskow.

Russland habe seine aus der Feuerpause resultierenden Verpflichtungen vollständig eingehalten, hieß es weiter. Es sei allerdings anzuzweifeln, ob die USA fähig sein würden, ihre Zusagen einzuhalten. Danach müssten sie die gemäßigten Rebellen überzeugen, ihre Verbindungen mit der Extremistengruppe Dschabhat Fatah al-Scham zu lösen, die früher unter dem Namen Nusra-Front als Ableger der Al-Kaida in Syrien agierte. Auch in einem Telefonat mit US-Außenminister John Kerry sprach sich dessen russischer Amtskollege Sergej Lawrow für ein hartes Vorgehen gegen Extremisten in Syrien aus.

Die Vereinbarung über die Waffenruhe ist bisher vertraulich – laut US-Beamten, die Kenntnisse darüber besitzen, enthält das Dokument eine Serie von technischen Vorgaben sowohl für die Regierung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad als auch für die Opposition. So dürfen die Konfliktparteien nicht versuchen, an Territorium zu gewinnen; sie sollen zügige und unbedingte humanitäre Hilfe für alle Bedürftigen zulassen; Regierungstruppen wie Oppositionskräfte müssen sich von der wichtigen Castello-Straße nach Aleppo zurückziehen; alle Syrer sollen dazu in der Lage sein, Aleppo über diese Straße zu verlassen. Hat die von den USA und Russland unterstützte Waffenruhe eine Woche lang Bestand, wollen beide Regierungen ihren Kampf gegen Dschihadisten in Syrien koordinieren.