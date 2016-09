Nach Mitternacht war es geschafft. US-Außenminister John Kerry und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow verkündeten einen neuen Waffenstillstand für Syrien, der den gescheiterten Anlauf vom Februar ersetzen soll. 13 Stunden lang wurde in Genf vor allem über die Lage in Aleppo verhandelt und über die Frage, wie der gemeinsame Kampf gegen die Terrorbrigaden "Islamischer Staat"(IS) und Al-Nusra-Front gelingen kann.

Auf dem Papier scheinen die Vereinbarungen zwar klar und eindeutig, aber über viele Details herrscht weiter Unklarheit. Fest steht: Ab kommenden Montag sollen die Waffen schweigen, zunächst für eine Woche. Am gleichen Tag feiert die muslimische Welt Eid al-Adha, das höchste Fest des Islam.

Um die Feuerpause durchzusetzen, fällt dem Kreml eine schwierigere Rolle zu. Die Führung in Moskau muss das syrische Regime und dessen Verbündete, die Hisbollah sowie die irakisch-iranischen Milizen, dazu drängen, die von ihnen eroberten Versorgungswege in das umzingelte Aleppo für humanitäre Lieferungen freizugeben. Im Norden der Stadt soll der Castello-Korridor zur entmilitarisierten Zone werden. Im Südwesten müssen die Regimetruppen das kürzlich zurückeroberte Ramouseh-Viertel räumen, so dass dort eine gemeinsame Versorgungstrasse für den Rebellen-Osten und den Regime-Westen etabliert werden kann. Die syrische Luftwaffe soll ganz am Boden bleiben. Umgekehrt verpflichten sich die USA, die moderaten Rebellen von den Dschihadisten der Al-Nusra-Front zu entflechten. Sollte die Sieben-Tage-Feuerpause halten, wollen die beiden Genfer Partner eine gemeinsame Gefechtszentrale für Luftangriffe gegen "Islamischen Staat" und Al-Nusra aufbauen.

Das Misstrauen ist groß

In einer ersten Erklärung gab sich Lawrow zuversichtlich. Er habe Damaskus über alle Vereinbarungen informiert, die syrische Regierung sei bereit, diese zu erfüllen, sagte er. Trotzdem könne er nicht hundertprozentig garantieren, dass sich alle Seiten an die Feuerpause hielten. Denn die Russen wissen, die meisten Bodentruppen rund um Aleppo stehen unter der Regie des Iran, der sich von Russland in die syrische Dynamik nicht wirklich einbinden lässt.



Das wurde einmal mehr vor vier Wochen deutlich, als die russische Regierung zunächst groß verkündete, seine Langstreckenbomber würden nun auch von der iranischen Luftwaffenbasis Hamedan aus über Syrien operieren. Nach wenigen Tagen mussten die Russen ihre Jets aber wieder abziehen, weil Teheran sie öffentlich ausgeladen hatte.

Die Vereinigten Staaten stehen vor einem anderen Dilemma. Die mit ihnen verbündeten moderateren Rebellen haben praktisch an allen Kampflinien Bündnisse mit der radikalen Al-Nusra-Front, die sich kürzlich in Jabhat Fateh al-Sham umbenannte. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass genügend bewaffnete Aufständische bereit sind, sich von den Fronten zurückziehen, an denen Al-Nusra beteiligt ist", erklärte Charles Lister, Extremismusexperte am Middle East Institute in Washington, der in den letzten Wochen mit zahlreichen Kommandeuren vor Ort kommunizierte. Eine solche Entkoppelung käme aus Sicht der Rebellen einer kampflosen Preisgabe von Gebieten an das Regime gleich, was daraufhin den Waffenstillstand brechen und diesen Vorteil ausschlachten könnte.

Ähnlich misstrauisch beäugen sich auch Iran und Russland, obwohl beide das Regime von Bashar al-Assad unterstützen. Im Blick auf das Nachkriegssyrien rivalisieren die ungleichen Alliierten schon jetzt um möglichst gute Ausgangspositionen. Und so häuft sich auch in Moskau die Frustration, nicht nur wegen des wankelmütigen Assad-Regimes und seiner demoralisierten Armee, sondern auch wegen des schwer ausrechenbaren Iran.



"Iran und Hisbollah verfolgen ihr eigenen Interessen", machte sich der russische Militärexperte Mikhail Khodarenok dieser Tage auf der Website gazeta.ru Luft. Die Seite steht dem Kreml nah. Assads Soldaten warf er vor, sie hätten im gesamten letzten Jahr keine einzige erfolgreiche Offensive mehr hingekriegt und seien nur noch damit beschäftigt, an Straßensperren Schmiergelder zu kassieren. "Diesen Krieg zu gewinnen mit einem Verbündeten wie der syrischen Armee, das ist unmöglich."