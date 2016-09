Im chinesischen Hangzhou beginnen diesen Sonntag die Beratungen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20). Dabei stehen für die Staats- und Regierungschefs die großen internationale Krisen auf der Agenda, etwa die Kriege in Syrien und der Ukraine oder der Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist bereits im Osten Chinas eingetroffen. Neben den offiziellen Terminen stehen einige vertrauliche Gespräche einzelner Staatschefs auf dem Programm.

Der Zwanziger-Gruppe gehören 19 große Industrie- und Schwellenländer und die Europäische Union (EU) an. Mit ihnen will der Gastgeber, der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping, vor allem über das globale Wirtschaftswachstum sprechen. Dabei soll in erster Linie die Digitalisierung der Wirtschaft Thema sein.

Neben den Plenarberatungen soll es in vielen Zweier- und Dreierbegegnungen um internationale Krisen gehen. So wird erwartet, dass Kanzlerin Merkel mit Italiens Regierungschef Matteo Renzi und Frankreichs Staatspräsident François Hollande den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan trifft. Erdoğan sollte außerdem mit US-Präsident Barack Obama zusammentreffen.

Für Russlands Präsident Wladimir Putin wiederum steht ein Treffen mit Xi Jinping auf dem Plan. Auch Gespräche mit Merkel und Hollande sind vorgesehen; dabei wird es voraussichtlich in erster Linie um den Konflikt in der Osturkaine gehen. Russland steht wegen der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und der Militärhilfe für prorussische Separatisten in der Ostukraine nach wie vor international in der Kritik.

China und die USA sorgen für Ausrufezeichen

Schon in der Nacht sprach Putin kurz nach seiner Ankunft mit Erdoğan über eine vollständige Wiederaufnahme der Beziehungen beider Lädern. Diese Waren nach dem Abschuss eines russischen Kampffliegers im syrischen Grenzgebiet Ende November 2015 auf Eis gelegen. Neben Energiefragen sprachen die beiden auch über den Bürgerkrieg in Syrien, in den beide Länder militärisch verwickelt sind.

Die USA und China sorgten schon einen Tag vor Beginn des Gipfels für einen Paukenschlag: Gemeinsam übergaben Xi und Obama UN-Generalsekretär Ban Ki Moon die Ratifizierungsurkunden für das UN-Klimaschutzabkommen von Paris. Sie riefen andere Länder auf, ihrem Beispiel möglichst schnell zu folgen, damit das Abkommen noch in diesem Jahr in Kraft treten kann. Die beiden Großmächte sind zusammen für 39 Prozent des weltweiten Treibhausgas-Ausstoßes verantwortlich. Die historische Vereinbarung tritt in Kraft, wenn 55 Länder sie angenommen haben, die mindestens 55 Prozent der globalen Treibhausgase produzieren.

Im kommenden Jahr wird Deutschland den G20-Vorsitz übernehmen, der Gipfel wird dann in Hamburg stattfinden. Merkel kündigte in einem Video-Interview bereits einige Schwerpunkte an: Frauen, Flucht, Migration und Gesundheit.