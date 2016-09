Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat die Kritik von US-Präsident Barack Obama an der chinesischen Vormachtpolitik im Südchinesischen Meer zurückgewiesen. Am Rande des G20-Gipfels der führenden Industrie- und Schwellenländer im chinesischen Hangzhou rief Xi die USA stattdessen dazu auf, in dem Konflikt um das umstrittene Seegebiet "eine konstruktive Rolle" zu spielen. Das berichteten chinesische Staatsmedien.

China werde "unerschütterlich" seine territoriale Souveränität und maritimen Interessen schützen, fügte Xi hinzu. Auch das Pekinger Außenministerium wies die Äußerungen Obamas zurück. Ein Sprecher sagte, die USA hätten kein Recht, "unverantwortliche Bemerkungen" über das Südchinesische Meer zu machen, weil sie die Seerechtskonvention (UNCLOS) nicht einmal ratifiziert hätten. Der US-Präsident hatte China in einem Interview mit CNN in dem Streit zur Zurückhaltung aufgerufen und vor "Konsequenzen" gewarnt.



Der internationale Schiedsgerichtshof in Den Haag hatte die chinesischen Gebietsansprüche im Juli abgewiesen. China ignoriert das Urteil und baut seine Militärpräsenz aus.