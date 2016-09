Der Bundesregierung hat sich in den Fall eines einbehaltenen Interviews mit dem türkischen Minister für Jugend und Sport, Akif Çağatay Kılıç, eingeschaltet. Ein Sprecher des Außenministeriums in Berlin sagte, der deutsche Botschafter in Ankara habe mit dem Büroleiter des Ministers gesprochen. Sie hätten ein konstruktives Gespräch geführt "über das, was geschehen ist". Es sei wünschenswert, dass der Vorfall nicht zu weiteren Verwerfungen im Verhältnis mit der Türkei führe. Zugleich wünsche sich die Regierung, dass "die Pressefreiheit auch in der Türkei zur Anwendung kommt".



Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die Pressefreiheit sei unverhandelbar. Dies gelte nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland. Die Regierung unterstützte die Forderung des Auslandssenders Deutsche Welle (DW), die Aufnahmen wieder herauszugeben.



Der türkische Minister hatte Michel Friedman am Montagabend für eine Sendung der Deutschen Welle ein Interview gegeben. Nach Angaben des Senders wurde das Material unmittelbar danach von Kılıçs Ministerium konfisziert. Kılıç wiederum schrieb auf Twitter, er habe lediglich gefordert, das Interview nicht auszustrahlen. Die Deutsche Welle müsse diesem Wunsch nach Autorisierung nachkommen.



Friedman ist der Ansicht, dass kritische Fragen zur Situation von Frauen und Verhütung zur Beschlagnahmung des Interviews geführt haben. In dem Interview sei es um verschiedene Themen gegangen. "Wir landeten dann auch bei – ein Stichwort, das ihm überhaupt nicht gepasst hat – den Rechten der Frauen", sagte Friedman am Mittwoch im Deutschlandradio.

Nachdem das Fernsehteam das Gebäude verlassen habe, seien Vertreter des Ministeriums gefolgt. Nach einer kurzen Diskussion über den Inhalt des Interviews sei der Kameramann auf Türkisch aufgefordert worden, die Chipkarte aus der Kamera herauszunehmen. Der Ministeriumsvertreter sei mit dem Chip dann wieder im Gebäude verschwunden. "Wir haben kein Material mehr", sagte Friedman.



Einer Demokratie unwürdig

Die Organisation Reporter ohne Grenzen verurteilte die Konfiszierung des Videomaterials und forderte die Regierung in der Türkei auf, das Material umgehend herauszugeben. "Wie die türkische Regierung sich gegenüber den Journalisten der Deutschen Welle verhalten hat, ist eines Staates, der sich selbst als Demokratie bezeichnet, in höchstem Maße unwürdig", hieß es in einer Mitteilung.

Seit dem gescheiterten Militärputsch geht die Türkei verstärkt gegen unabhängige Medien und Journalisten vor. Gegen mehr als 90 Medienschaffende wurden Haftbefehle erlassen, einige Journalisten sitzen bereits im Gefängnis. Mindestens 45 Fernseh- und Radiosendern wurde die Lizenz entzogen.