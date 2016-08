Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat das Recht der USA betont, die Grenze zum Nachbarland Mexiko mit einer Mauer zu sichern. Bei einem kurzfristig angekündigten Treffen mit Mexikos Staatspräsident Enrique Peña Nieto in Mexiko-City sagte er: "Wir haben über die Mauer gesprochen. Aber nicht darüber, wer sie bezahlt." Die Mauer sei notwendig, um die illegalen Bewegungen von Personen, Waffen und Drogen zu unterbinden, betonte Trump, der den Wall im Falle seiner Wahl zum US-Präsidenten errichten will.

Zuletzt hatte der Immobilien-Milliardär mexikanische Einwanderer immer wieder als Verbrecher verunglimpft, sie als Drogenhändler oder Vergewaltiger bezeichnet. Für den Fall seiner Wahl zum US-Präsidenten bekundete er seine Absichten, eine Mauer zu Mexiko zu errichten und die Kosten dem Nachbarland in Rechnung zu stellen. Peña Nieto seinerseits hatte Trumps Präsidentschaftsbewerbung mit dem Aufstieg Adolfs Hitlers verglichen, seine Minister beschimpften den Republikaner als Rassisten.

Nun betonte Trump seinen Respekt vor mexikanischstämmigen Amerikanern, vor ihren Familienwerten, ihrem Glauben und ihrer Gemeinschaft. ""Ich habe vielen von ihnen Arbeit gegeben. Das sind großartige Leute", sagte Trump.



Mexikos Staatschef resümierte nach dem rund einstündigen Treffen: "Es waren offene und konstruktive Gespräche. Jedoch widersprach er Trumps Darstellung bezüglich des Dialogs über die Mauer. "Gleich zu Beginn des Gesprächs habe ich Donald Trump klar gemacht, dass Mexiko nicht für die Mauer zahlen wird", schrieb Peña Nieto bei Twitter. Danach habe sich die Unterhaltung auf andere Themen zubewegt und sehr respektvoll entwickelt.



Die Mexikaner in den USA seien ehrliche Leute und hätten Respekt verdient, sagte Peña Nieto weiter. Der künftige US-Präsident werde in seinem Land und dessen Regierung "einen Nachbarn finden, der konstruktiv zusammenarbeiten möchte."

Trump nannte bei dem Treffen fünf gemeinsame Herausforderungen beider Länder: den Kampf gegen illegale Einwanderung, die Sicherung der Grenzen, den Kampf gegen Drogenkartelle, die Überarbeitung des Handelsabkommens Nafta und den Schutz des Industriesektors. "Unsere Länder sind füreinander wichtig", sagte Peña Nieto. "Handel ist kein Nullsummenspiel, er nutzt beiden Partnern." Trump hatte zuletzt immer wieder erklärt, wegen des Freihandelsabkommens Nafta seien viele Industriearbeitsplätze von den USA nach Mexiko abgewandert.

Am Abend wurde Trump im südlichen US-Bundesstaat Arizona erwartet, wo er eine Rede zu seinen Plänen in der Einwanderungspolitik halten sollte. Die USA wählen am 8. November einen neuen Präsidenten.