Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat in einer Rede erneut Gewalt gegen Hillary Clinton angedeutet. Bei einem Wahlkampfauftritt in Miami wiederholte er seine Forderung, die Waffen der Secret-Service-Agenten Clintons zu konfiszieren. Dann fügte Trump hinzu: "Sie ist gegen Waffen. Nehmt ihnen die Waffen weg. Lasst uns sehen, was mit ihr passiert. Okay, das wäre sehr gefährlich."





Der Immobilienmogul behauptet, dass Clinton das im Zweiten Verfassungszusatz verankerte Recht auf Tragen einer Waffe einschränken wolle. Die Demokratin macht sich angesichts der steigenden Schusswaffengewalt in den USA für eine striktere Waffenkontrolle stark.

Trump hatte bereits im August bei einer Rede gesagt, die Wähler könnten nichts tun, wenn Clinton erst einmal Befürworter strengerer Waffengesetze als Richter in den Obersten Gerichtshof berufen habe. "Obwohl es gibt die Leute des Zweiten Verfassungszusatzes, vielleicht gibt es da doch etwas. Ich weiß es nicht", sagte er anschließend. Viele Demokraten verstanden die Äußerung als Aufruf zu einem Attentat auf Clinton. Trump wies den Vorwurf zurück.