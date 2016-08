Donald Trump will im Fall seiner Wahl zum US-Präsidenten illegale Einwanderer aus dem Land vertreiben. In Phoenix (Arizona) hat der republikanische Prüdazu ein Zehn-Punkte-Programm angekündigt, das unter anderem eine "Null-Toleranz-Politik" für in den USA lebende kriminelle Ausländer vorsieht. "Eine Migrationsreform sollte bedeuten, das Leben der Amerikaner zu verbessern", rief der Republikaner in einer emotionalen Rede vor Tausenden Anhängern. Illegale Migration verursache den USA jedes Jahr Kosten in Höhe von 113 Milliarden Dollar.

Für illegale Einwanderer gebe nur einen Weg: Das Land zu verlassen und dann wieder wie alle anderen legal einzureisen, ergänzte der Milliardär. "Sie können keinen legalen Status erhalten, wenn sie illegal ins Land kommen", sagte Trump. Zuerst sollten die deportiert werden, die wegen Verbrechen festgenommen worden seien, fügte er hinzu.

Andere Länder wolle er bitten, aus den USA ausgewiesene Menschen aufzunehmen, sagte der Republikaner. Zugleich versicherte er, die USA hießen Einwanderer willkommen; diese müssten aber so in die Vereinigten Staaten kommen, dass es dem nationalen Interesse diene.

Kurz zuvor hatte sich Trump überraschend mit dem mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto getroffen. In Mexiko-Stadt kam dabei auch Trumps umstrittene Idee einer Grenzmauer zwischen den beiden Nachbarstaaten zur Sprache: Man habe darüber gesprochen, nicht jedoch darüber, wer für die Kosten aufkommen werde, sagte Trump. In Arizona sagte er nun: "Mexiko wird dafür bezahlen, sie wissen es nur noch nicht." Peña Nieto hatte zuvor betont, er habe Trump deutlich gemacht, dass Mexiko nicht für die Kosten des Projekts aufkommen werde.

Zudem griff Trump erneut seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton sowie den amtierenden US-Präsidenten Barack Obama an. So habe dieser 300.000 kriminellen Ausländern die Rückkehr in die USA erlaubt, von denen einige Morde verübt hätten.

Obamas Nachfolger wird am 8. November gewählt.