Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn glaubt, dass der Streit um die Visafreiheit zwischen EU und Türkei bis Anfang nächstes Jahr beigelegt werden kann. In einem Interview mit der Zeitung Welt sagte er: "Bis auf die Anti-Terror-Gesetze sind momentan alle Punkte lösbar, die Voraussetzung sind für eine visumfreie Einreise von türkischen Bürgern in die EU." Auch beim Hauptstreitpunkt, den türkischen Anti-Terror-Gesetzen, ist Asselborn optimistisch . "Ich denke aber, dass Ende des Jahres oder Anfang 2017 eine Lösung bei der Anti-Terror-Gesetzgebung möglich sein wird, wenn sich die Situation in der Türkei wieder etwas beruhigt und die Türkei gewillt ist, die Regeln des Europarates zu befolgen."

Im Hinblick auf den gescheiterten Putschversuch in der Türkei äußerte er sich selbstkritisch. "Wir haben die Tiefe der Wunde, die in der öffentlichen Meinung in der Türkei nach dem Militärschlag geschlagen wurde, nicht voll erkannt", sagte Asselborn. Zwar liege die EU richtig mit ihrer Forderung nach Rechtsstaatlichkeit, aber sie habe die Gefühle der Türken nach dem Putschversuch nicht richtig gedeutet. "Die Menschen, die gegen den Putsch auf die Straße gegangen sind, haben auch für Demokratie demonstriert. Das haben wir ein wenig verkannt."