Der frühere EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso hat sich über das Vorgehen der Brüsseler Behörde wegen seiner Anstellung bei der US-Investmentbank Goldman Sachs beschwert. In einem Brief an seinen Nachfolger Jean-Claude Juncker kritisierte der Portugiese die von der Kommission ergriffenen Schritte als diskriminierend. Barroso bestritt zugleich, dass ihn die US-Bank angestellt habe, um sie zum britischen EU-Austritt zu beraten.

Goldman Sachs hatte im Juli mitgeteilt, den ehemaligen portugiesischen Ministerpräsidenten als Berater und "Präsident ohne Geschäftsbereich" anzustellen. Die EU-Kommission kündigte darauf Anfang der Woche an, Barroso bei Besuchen protokollarisch nicht mehr als Ex-Präsidenten zu behandeln, sondern als normalen Lobbyisten. Zudem soll sich das Ethikkomitee der Behörde nun mit dem Fall befassen und mögliche Interessenkonflikte prüfen.

In Barrosos Schreiben heißt es nun, grundsätzlich habe er keine Einwände gegen die Befassung des Komitees. "Ich hätte aber Bedenken, wenn eine Entscheidung über meinen Status schon getroffen wäre. In diesem Fall möchte ich verstehen, wie diese Entscheidung getroffen wurde, von wem und aus welchen Gründen. Diese Handlungen sind nicht nur diskriminierend, sondern scheinen auch nicht im Einklang mit Entscheidungen zu anderen ehemaligen Mitgliedern der Kommission zu stehen".

Es sei zudem "nicht der Fall", dass Goldman Sachs ihn "als Lobbyisten und Berater hinsichtlich der bevorstehenden Brexit-Verhandlungen beschäftigt", schrieb Barroso. Die Bank habe schon vor dem EU-Referendum beschlossen, ihn anzustellen. Dass dies erst nach dem Brexit-Votum bekannt gegeben worden sei, liege an der Prüfung durch die britischen Aufsichtsbehörden.

Barroso argumentiert weiter, die Kommission habe selbst erklärt, dass er gegen keine ihrer Regeln verstoßen habe und den Job erst ein halbes Jahr nach Ablauf der vorgesehenen 18-monatigen "Abkühlungszeit" angenommen habe. Bei Goldman Sachs sei er als Manager und Berater "in Bezug auf das Geschäft der Firma mit ihren Kunden" angestellt. "Ich bin nicht verpflichtet worden, um für Goldman Sachs Lobbyarbeit zu machen und beabsichtige dies nicht."

Die EU-Kommission hatte am Montag auf "weit verbreitete Bedenken" zu der Personalie verwiesen – auch bei Europas Bürgern. Am Dienstag stellte sich auch der französische Präsident François Hollande hinter das Vorgehen Junckers. "Ich befürworte seine Initiative voll und ganz", sagte Hollande. Goldman Sachs sei schließlich "eine der Ursachen der Schwierigkeiten" während der Finanzkrise von 2008 gewesen.