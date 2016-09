Seit Juli arbeitet der ehemalige portugiesische Ministerpräsidenten José Manuel Barroso als Brexit-Berater für die Investmentbank Goldman Sachs. Wegen möglicher Interessenkonflikte wurde die Entscheidung schnell kritisiert, denn Barroso war zwischen 2004 und 2014 Präsident der EU-Kommission. Sein Nachfolger Jean-Claude Juncker reagierte nun und schrieb in einem Brief an die europäische Bürgerbeauftragte: Barroso werde durch die Kommission fortan "nicht als ehemaliger Präsident, sondern als Interessenvertreter empfangen". Das bedeutet unter anderem, dass alle Treffen mit ihm im Transparenzregister der EU veröffentlicht werden müssen.

Die europäische Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly hatte bei Juncker angefragt, ob er die neuen Aufgaben Barrosos wegen möglicher ethischer Konflikte überprüfen könne. Juncker will sich in der Sache letztlich den Rat eines Ethikkomitees einholen.



Dem Schreiben zufolge soll dies erfolgen, nachdem Barroso Auskunft über seine neuen Aufgaben und die Vertragsbedingungen seiner Beschäftigung bei Goldman Sachs gegeben hat. Der Generalsekretär der Kommission werde dazu einen Brief mit einer entsprechenden Aufforderung an Barroso schicken, schrieb der Kommissionschef an O'Reilly.

Formal hatte Barroso bei seinem Wechsel in die Wirtschaft den Verhaltenskodex der EU-Kommission eingehalten. Der besagt, dass mindestens 18 Monate nach dem Ende eines Mandats vergehen müssen, bis ehemalige Mitglieder neue Verpflichtungen eingehen dürfen. Barroso wechselte nach 20 Monaten.