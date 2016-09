Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sieht die Europäische Union in einer existenziellen Krise. "Die Europäische Union ist derzeit nicht in Topform, vieles hat sich nicht zum Besseren gewendet", sagte Juncker in seiner Rede zur Lage der Union im Europaparlament in Straßburg. Die 28 Mitgliedstaaten sprächen zu oft nur von ihren eigenen nationalen Interessen. "Die Zahl der Bereiche, in denen wir solidarisch zusammenarbeiten, ist zu klein." Das müsse sich rasch ändern.



Und zwar mit konkreten und handfesten Maßnahmen, die die Menschen in Europa erwarteten. "Die Bürger Europas dürfen nicht länger an der Nase herumgeführt werden", sagte Juncker. "Die kommenden zwölf Monate werden entscheidend sein, um die Spaltung von Ost und West zu überwinden, die sich in den letzten Monaten aufgetan hat. Wir müssen der Welt zeigen, dass Europa eine Kraft ist, die immer noch weltweit tätig werden kann."



Den bevorstehenden EU-Austritt der Briten wertet Juncker nicht als Beginn eines Auflösungsprozesses Europas: "Wir respektieren und bedauern zugleich die britische Entscheidung, aber die Europäische Union ist in ihrem Bestand nicht gefährdet." Einige Entwicklungen ließen allerdings vermuten, "dass wir es in Teilen mit einer existenziellen Krise der Eurpäischen Union zu tun haben". Er bat darum, möglichst bald das Austrittsgesuch der britischen Regierung zu erhalten, damit der "Reigen der täglichen Unsicherheiten bald gestoppt werden kann."

Auch bekräftigte er, dass Großbritannien "keinen Binnenmarkt à la carte" bekommen werde. In den anstehenden Verhandlungen über die künftigen Beziehungen werde es einen ungehinderten Zugang zum europäischen Wirtschaftsraum nur geben, wenn die britische Regierung die Freizügigkeit für EU-Bürger akzeptiere.

Der Kritik am Handelsabkommen mit Kanda, Ceta, konterte der Politiker: "Es ist das beste und fortschrittlichste Handelsabkommen, das wir je abgeschlossen haben." Garantien könnten in den Parlamenten noch präzisiert werden, um Bedenken auszuräumen, aber: "Nachverhandlungen mit Kanada kann es nicht geben."

Um die Wirtschaftsflaute in Europa zu überwinden plant Juncker, das Volumen sein 2014 gestarteten Investitionsprogramms zu verdoppeln: Statt 315 Milliarden Euro binnen drei Jahren sollen nun 630 Milliarden bis 2020 angestrebt werden. Europa müsse mehr tun, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, vor allem auch bei jungen Menschen, begründete der Politiker. "Die Generation Y darf später nicht ärmer sein als die ihrer Eltern." Der sogenannte Juncker-Plan soll mit einem kleinen Anteil öffentlicher Gelder vor allem private Investitionen anregen. Wie und wann die Verdoppelung gelingen kann ist daher noch nicht geklärt.

70 Jahre dauerhafter Frieden

Immer wieder wies der EU-Kommissionpräsident auf die Vorteile der europäischen Gemeinschaft hin und appellierte daran, die Unterschiede und Spaltungen zu überwinden. "Europa bedeutet Frieden." Und das seit mehr als 70 Jahren. Das sollten wir erhalten. Aber: "Viele haben vergessen, was es heißt, Europäer zu sein, ein Teil der Europäischen Union zu sein. Warum wir uns dafür entschieden haben als Staaten, gemeinsam zu handeln."



In einer Welt voller bewaffneter Konflikte gebe es in Europa einen entscheidenden Unterschied: "Wir bekämpfen uns mit Worten und nicht in Schützengräben. Unsere Werte machen uns aus: Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit". Die gelte es zu bewahren.

Dazu gehöre auch, dass Europa seinen teilweise durch die Flüchtlingskrise verunsicherten Bürgern mehr Schutz bieten müsse. Durch intensivere Grenzkontrollen. "Wir müssen wissen, welche Individuen über unsere Grenzen kommen", so Juncker. An der Außengrenze Bulgariens würden daher beispielsweise ab Oktober zusätzlich 200 Grenzschützer eingesetzt, um zu registrieren, wenn jemand die Grenze - in welche Richtung auch immer, übertrete.



Juncker appellierte an die Mitgliedsstaaten, einen gemeinsamen Weg zur Bewältigung von Flüchtlingskrise, Wirtschaftsflaute und Terrorgefahren zu finden – das nächste Treffen der 27 EU-Regierungschefs (ohne Großbritannien) findet dazu am Freitag in Bratislava statt. "Die Geschichte wird sich nicht an uns erinnern, sondern an unsere Fehler", schloss Juncker.