Die US-Bundespolizei FBI hat den im Zusammenhang mit den Bombenexplosionen in New York und New Jersey verdächtigten Ahmad Khan Rahami bereits vor zwei Jahren näher überprüft. Damals habe sich Rahamis Vater mit dem Verdacht gemeldet, sein Sohn sei ein Terrorist, hieß es aus Polizeikreisen. Dem Kontakt war offenbar ein Messerangriff von Rahami auf seinen Bruder vorausgegangen. Der Vater habe seine Angaben später zurückgenommen und den Ermittlern gesagt, er sei nur der Ansicht gewesen, dass sein Sohn sich mit Kriminellen abgebe.



Der Fall wurde den Angaben zufolge vom FBI überprüft. Allerdings seien keine Verbindungen zu Terrorgruppen festgestellt worden. Schließlich sei die Angelegenheit nach wenigen Wochen zu den Akten gelegt worden.



Bei seiner Festnahme am Montag hatte Rahami nach Angaben der Ermittler ein Notizbuch mit extremistischen Inhalten bei sich. Eine blutverschmierte Seite enthielt demnach Anspielungen auf Anwar al-Awlaki, einen 2011 bei einem Drohnenangriff getöteten Geistlichen, von dessen Predigten sich andere islamistische Gewalttäter inspirieren ließen. Auch der frühere US-Offizier Nidal Hasan, der 2009 auf einem Militärstützpunkt in Texas um sich schoss, kam demnach in den Aufzeichnungen vor.

Der Vater bestätigte Reportern in der Stadt Elizabeth, dass er vor zwei Jahren das FBI kontaktierte. Auf die Frage, ob er glaube, dass sein Sohn ein Terrorist sei, sagte er: "Nein. Und das FBI weiß das."

Nach Rahami war nach den Explosionen gefahndet worden. Bei einer Detonation waren am Samstag im New Yorker Ortsteil Chelsea 29 Menschen verletzt worden. Zuvor hatte es eine Explosion in New Jersey gegeben, bei der niemand verletzt wurde. Später fanden Ermittler in New York einen nicht explodierten Sprengsatz und weitere fünf weitere in einer Mülltonne an einem Bahnhof in New Jersey. Der Verdächtige lag am Dienstag im Krankenhaus, nachdem er bei seiner Festnahme angeschossen worden war.