Vergangene Woche twitterte der Sohn des republikanischen US-Präsidentschaftsbewerbers, Donald Trump Junior, ein Bild, das, wie er fand, "alles sagt". Es zeigt eine Schüssel Kaugummibonbons, überschrieben mit der Frage: "Wenn ich eine Schüssel Skittles hätte und dir sagen würde, drei davon könnten dich töten – würdest du eine Handvoll nehmen? Das ist unser Problem mit syrischen Flüchtlingen."

Der Echauffierreflex in den sozialen Netzwerken und auf vielen Nachrichtenseiten war vorhersehbar: Unfassbar – wie könne man Menschen bloß mit Kaugummis vergleichen? Tatsächlich wirft das Bild von Trump Junior eine Menge interessanter Fragen über Mitmenschlichkeit und Moral auf. Die Vergleichbarkeit von Menschen und Kaugummis ist die letzte davon.

Denn prinzipiell hat der Trump-Sohn recht: Das Bild sagt insofern alles, als das Hauptargument gegen die Aufnahme Tausender Flüchtlinge aus Syrien lautet, dass sie aus einer Weltgegend stammen, in der gegenwärtig die höchste Dichte islamistischer Terroristen herrscht. Deshalb steige in den Ländern, die Menschen aus diesen Regionen aufnehmen, das Risiko von Terroranschlägen.



Das ist richtig. Es hilft nichts, um dieses erhöhte Risiko herumzureden, indem man dem Absender der Botschaft unmoralische Vergleiche vorwirft.



Die entscheidenden Fragen sind allerdings:



Wie erhöht ist das Risiko tatsächlich?



Lässt es sich beherrschen?



Und was spricht dafür und dagegen, dieses Risiko einzugehen?

Zum Risiko selbst. Nehmen wir an, die Trump-Junior-Schüssel enthält 100 Bonbons. Drei giftige von 100 guten – das würde bedeuten, dass drei Prozent aller Flüchtlinge aus Syrien mit Sicherheit Menschen in dem Land, das sie aufnimmt, töten werden. Legt man für Deutschland der Einfachheit halber eine Zahl von 500.000 syrischen Flüchtlingen zugrunde, würde dies bedeuten, dass 15.000 von ihnen Mörder sind.



Nun gehen Schätzungen über die Stärke des "Islamischen Staates" (IS) von 10.000 bis 40.000 Kämpfern aus. Nach dem Schüssel-Vergleich müssten sich also alle Kämpfer oder ein Großteil von ihnen in Deutschland aufhalten. Das ist erkennbar absurd. Das Bonbon-Bild weckt also das Gefühl einer Gefahr, die vollkommen überzogen ist. Das nennt man Populismus.