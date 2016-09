In einer Beschlussvorlage für die Vorstandsklausur an diesem Freitag und Samstag verlangt die CSU eine deutliche Verschärfung der Einwanderungspolitik. Das Dokument enthält die Forderung nach einer gesetzlich festgelegten Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr, nach Transitzonen an der Grenze, nach einer Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft, einem Burka-Verbot und nach einem "Einwanderungsbegrenzungsgesetz".

Künftig sollen Zuwanderer demnach stärker ausgewählt werden. "In Zukunft muss gelten: Vorrang für Zuwanderer aus unserem christlich-abendländischen Kulturkreis", heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Ein solches Gesetz ist eine klare Absage an die illegale Migration. Ein Staat muss selber entscheiden, wen er aufnimmt – nicht die Migranten entscheiden das."

Das Tragen von Burka und Nikab will die CSU "in der Öffentlichkeit, wo immer dies rechtlich möglich ist, verbieten". Die Burka sei "eine Uniform des Islamismus". "Wer auf Burka und Nikab nicht verzichten möchte, sollte sich ein anderes Land aussuchen", heißt es der Beschlussvorlage.



Flüchtlinge sollten außerdem schnellstmöglich wieder in ihre Heimat geschickt werden. "Nach Wegfall des Fluchtgrundes muss konsequent in die jeweiligen Heimatländer zurückgeführt werden", heißt es in dem Papier. Die Menschen würden dort zum Wiederaufbau gebraucht. "Es wäre unmoralisch, diesen Ländern Arbeitskräfte vorzuenthalten."



Unterdessen zeigen sich abermals Spannungen innerhalb der Union. Wie die Bild berichtet, sei an der CSU-Basis die Aufstellung von Kandidaten in mehreren Wahlkreisen verschoben worden. Mitglieder hätten von den Bewerbern das Versprechen verlangt, Merkel nicht erneut zur Kanzlerin zu wählen. Die Kanzlerin habe auch noch keine Einladung für den Parteitag der CSU im November erhalten. Bis dahin soll geklärt sein, ob die Schwesterparteien gemeinsam in den Wahlkampf 2017 ziehen werden.