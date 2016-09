In der Flüchtlingspolitik kündigt sich neuer Ärger zwischen Österreich und Ungarn an: Die Regierung in Wien erwägt eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH), sollte sich das Nachbarland weiter wehren, Flüchtlinge aufzunehmen, die bei ihrer Ankunft in der EU erstmals in Ungarn registriert wurden. Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka sagte, Staaten, die permanent das Recht missachteten, müssten auch mit Konsequenzen rechnen.

Da die EU für die Sicherung der Außengrenzen und die Umsetzung des Dublin-Abkommens zuständig sei, müsse sie dies auch gewährleisten, sagte Sobotka. "Dann muss die Republik auch dementsprechend das einklagen. Die Republik muss halt schauen, dass die Europäische Union die Gesetze einhält."

Das Dublin-Abkommen sieht vor, dass ein Asylantrag dort gestellt werden muss, wo ein Flüchtling erstmals den Boden eines EU-Staates betritt. Als im vergangenen Herbst Hunderttausende Menschen über die sogenannte Balkanroute gen Österreich und Deutschland flüchteten, wurden die Dublin-Regelungen jedoch zeitweise außer Kraft gesetzt. Erst als Ungarn im vergangenen Jahr einen Zaun an seinen Grenzen errichtete, kamen weniger Flüchtlinge in das Land. Zuvor waren jedoch Zehntausende Menschen über das Land gen Westen eingereist und dort auch erstmals registriert worden. Heute verweigert die Regierung in Budapest die Rücknahme dieser Menschen.

Die Frage ist tatsächlich komplex: Die meisten Flüchtlinge gelangten auf der sogenannten Balkanroute in Griechenland zum ersten Mal in die EU. Danach zogen die meisten über Mazedonien und Serbien weiter – beides Nicht-EU-Länder –, sodass sie erst wieder in Ungarn EU-Gebiet betraten. Manchen Experten zufolge ist dieser Sonderfall durch die Dublin-Verordnung nicht eindeutig geregelt.



In diesem Jahr wollte die Regierung in Wien nun mindestens 7.200 sogenannte Dublin-Fälle nach Ungarn abschieben. Ungarn übernahm gerade mal vier von ihnen, wie ungarische Medien im Vormonat berichteten. Ungarns Außenminister Péter Szijjártó sagte nun noch einmal: "Der ungarische Standpunkt ist klar und unverändert", Budapest nehme nur jene Flüchtlinge zurück, die in Ungarn zum ersten Mal das Gebiet der EU betreten haben.

Ungarn will keine Verantwortung übernehmen

Ein Regierungssprecher in Budapest sagte weiter, sein Land werde nicht die Verantwortung für das verantwortungslose Verhalten von anderen Mitgliedsstaaten wie Österreich und Deutschland übernehmen und unter den Folgen leiden. Auch werde das Land nicht dafür aufkommen, dass andere Staaten wie Griechenland ihre Aufgaben vernachlässigt hätten. Die große Mehrheit der Flüchtlinge habe nicht in Ungarn das erste Mal EU-Boden betreten.

Flüchtlingskrise ist wieder Wahlkampfthema

Österreich hat mittlerweile eine Obergrenze von 37.500 Asylverfahren festgelegt, um die stark gestiegene Zahl an Asylanträgen in diesem Jahr drastisch zu reduzieren. Sobotka zeigte sich zuversichtlich, dass diese Obergrenze auch eingehalten wird. "Wenn die Entwicklung so anhält, haben wir gute Chancen."



Seit der Schließung der Balkanroute im Februar kamen deutlich weniger Flüchtlinge in Österreich an. Dessen Regierung steht in der Asylfrage wegen der Zustimmungswerte für die rechtspopulistische FPÖ zunehmend unter Druck. Am 2. Oktober wählen die Österreicher ein neues Staatsoberhaupt. Die FPÖ hatte das Ergebnis der Stichwahl vom Mai, bei der ihr Präsidentschaftskandidat nur um wenige Tausend Stimmen unterlegen war, erfolgreich angefochten.



Ebenfalls am 2. Oktober stimmen die Ungarn in einem Referendum darüber ab, ob sie die verpflichtende Aufnahme von Migranten in ihrem Land unterstützen. Ministerpräsident Viktor Orbán lehnt es ab, dass Flüchtlinge per Quote auf die EU-Mitgliedsstaaten verteilt werden.