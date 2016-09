Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die russische Regierung zur Unterstützung einer Waffenruhe für Syrien aufgefordert. "Das Angebot der USA steht", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Russland kann jetzt zeigen, dass es tatsächlich an einem Ende der Kämpfe in Syrien interessiert ist."

Auch Russland könne kein Interesse daran haben, dass in Syrien endlos weiter gekämpft werde, sagte der SPD-Politiker. "In Moskau weiß man wie überall sonst auch, dass es keine militärische Lösung für den Konflikt in Syrien gibt", fügte Steinmeier hinzu. Das Eingreifen Russlands habe das Regime von Machthaber Baschar al-Assad stabilisiert und gestärkt. "All das ändert nichts an unserer Haltung und der unserer Partner, dass wir uns ein friedliches Syrien mit Assad an der Spitze nicht vorstellen können."

Nach Angaben der US-Regierung wollen sich die Außenminister John Kerry und Sergej Lawrow am Montag am Rande des G-20-Gipfels in Hangzhou zu weiteren Verhandlungen über eine Waffenruhe treffen. Ein US-Vertreter hatte dort gesagt, die Russen seien in den jüngsten Gesprächen "auf einige Punkte zurückgekommen, von denen wir dachten, dass wir bereits Übereinstimmung erzielt haben". Zuvor hatte es aus dem US-Außenamt geheißen, ein Abkommen stehe kurz bevor.

Merkel und Putin sprechen über Lage in Aleppo

US-Präsident Barack Obama sagte, es gebe noch tiefe Meinungsverschiedenheiten. "Unsere Gespräche mit den Russen sind der Schlüssel, denn wenn die Russen nicht wären, könnten Assad und sein Regime ihre Offensive nicht aufrechterhalten." Es wurde erwartet, dass sich Obama und Russlands Präsident Wladimir Putin in Hangzhou noch einzeln treffen.



Am Sonntag war auch Kanzlerin Angela Merkel mit Putin zu einem knapp zweistündigen Gespräch über den Bürgerkrieg in Syrien zusammengekommen. Dabei ging es nach Angaben von RegierungssprechervSteffen Seibert insbesondere um die katastrophale humanitäre Situation in der Stadt Aleppo. Regierungstruppen und Aufständische liefern sich seit Monaten heftige Kämpfe um die Stadt. Russland unterstützt Assad unter anderem mit Luftangriffen auf die Rebellen.