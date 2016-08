In verschiedenen europäischen Ländern wachsen die Zweifel an den beiden Freihandelskommen mit Kanada und den USA. Der österreichische Bundeskanzler Christian Kern hat Widerstand gegen das Abkommen Ceta mit Kanada angekündigt. Es gebe darin noch Schwachpunkte, die verbessert werden müssten, sagte der Sozialdemokrat am Mittwochabend im ORF. "Das wird der nächste Konflikt innerhalb der EU sein, den Österreich auslöst. Das wird so sein."

Bei der Gestaltung der Wirtschaft müsse es eine demokratische Mitbestimmung geben, forderte Kern. Die Machtverhältnisse dürften nicht zugunsten globaler Konzerne verschoben werden. Eigentlich gilt Ceta als ausverhandelt. Auf europäischer Seite werden die Freihandelsabkommen von der EU-Kommission verhandelt; nach Kritik aus den Mitgliedstaaten muss Ceta nun aber auch von den Parlamenten der EU-Länder ratifiziert werden.

Auch das geplante Handelsabkommen zwischen der EU und den USA stößt in Österreich auf Kritik. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner von der konservativen ÖVP sprach sich am Mittwoch für ein Verhandlungsstopp und einen Neustart bei TTIP aus. Der Prozess solle nach der US-Präsidentschaftswahl neu beginnen, sagte Mitterlehner der Nachrichtenagentur APA. Er stimmte der Aussage seines deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel (SPD) zu, der TTIP als de facto gescheitert bezeichnet hatte.



Ein exportorientiertes Land wie Österreich gabe keine Alternative, als den gesamten Prozess neu zu beginnen, sagte Mitterlehner. Eine sachliche Auseinandersetzung sei aufgrund der Emotionalisierung nicht mehr möglich. In Österreich ist die Ablehnung der Abkommen besonders groß. Viele fürchten, dass Regeln für die Lebensmittelsicherheit aufgeweicht werden könnten. Befürworter weisen das zurück; sie betonen vor allem, durch Ceta und TTIP würden Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks geschaffen.



Mitterlehner sagte, der Verhandlungsprozesses müsse diesmal transparent sein, ebenso die Ziele. Ein wesentlicher Kritikpunkt an den bisherigen Verhandlungen war gewesen, dass die Öffentlichkeit kaum über die Inhalte der Abkommen informiert worden war.



Verfassungsbeschwerde - 125.000 Bürger klagen gegen Freihandelsabkommen Ceta Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada verstoße gegen das Grundgesetz, so die Begründung. Bürgerinitiativen brachten Unterschriften der oder Ceta-Gegener vor das Bundesverfassunsgericht.

In der deutschen SPD ist die Bewertung der TTIP-Verhandlungen umstritten. Während Parteichef Gabriel die Gespräche als "de facto gescheitert" ansieht, geht SPD-Vize Ralf Stegner nach eigener Aussage davon aus, dass weiterverhandelt wird. "Von Abblasen redet ja niemand", sagte er im Deutschlandfunk.



Allerdings sind die Chancen für TTIP seiner Meinung nach derzeit gering. Er warf den Amerikanern vor, wichtige EU-Interessen abzublocken: "Sie sind nicht willens, darauf einzugehen." Für Ceta hingegen sieht er Chancen, doch in der SPD gebe es noch einige Fragen, etwa zu den Konzernrechten und zur Daseinsvorsorge. Eins zu eins werde die SPD das Abkommen der EU mit Kanada voraussichtlich nicht durchwinken, sagte der SPD-Vize. Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die EU-Kommission und die USA hatten Gabriels Darstellung widersprochen.