Nach der Wiederwahl von Ali Bongo als Präsident von Gabun ist es in dem zentralafrikanischen Land zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Sicherheitskräfte stürmten in der Nacht zu Donnerstag in der Hauptstadt Libreville die Zentrale von Oppositionskandidat Jean Ping. Dabei sind nach Angaben von Regierungsgegnern mehrere Menschen verletzt worden. Demonstranten hatten zuvor das Parlamentsgebäude in Brand gesteckt, woraufhin die Polizei Tränengas einsetzte. Das berichtet der französische Radiosender RFI.



Laut Ping, der Bongo nach offiziellen Angaben nur knapp unterlag, wurden knapp 20 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Der Oppositionspolitiker selbst habe sich nicht in seinem Hauptquartier befunden, als dieses von der Republikanischen Garde von Hubschaubern aus bombardiert und vom Boden aus angegriffen worden sei. Das Leben in der Hauptstadt soll während der Erstürmung weitgehend zum Stillstand gekommen sein. In den Straßen sei ein massives Aufgebot an Polizei und Soldaten im Einsatz. Der Zugang zum Internet war abgeschnitten. Außerdem wurden Geschäfte verwüstet und es waren Schüsse zu hören. Regierungsgegner haben außerdem das Wohnhaus des stellvertretenden Ministerpräsidenten Paul Biyoghé Mba angezündet.



Opposition wirft Bongo Betrug vor

Die Opposition wirft Bongo Wahlbetrug vor, weil ein Gericht zusätzliche Wählerlisten für Soldaten erlaubt hatte. Sie durften dadurch außerhalb ihres Stimmbezirks wählen. Regierungsgegner kritisierten, dass dadurch mehrfache Stimmabgaben möglich gewesen seien. Laut dem vorläufigen amtlichen Wahlergebnis bekam Bongo 49,8 Prozent der Stimmen, während Ping auf 48,23 Prozent kam. Bongos Vorsprung lag demnach bei weniger als 6.000 Stimmen. Direkt nach der Bekanntgabe des Ergebnisses waren Tausende Oppositionsanhänger auf die Straßen gegangen und lieferten sich Kämpfe mit den Sicherheitskräften.

Bongos Sieg sichert ihm eine zweite siebenjährige Amtszeit. Er kam 2009 nach seinem Vater Omar Bongo, der die ehemalige französische Kolonie von 1967 bis zu seinem Tod 2009 regiert hatte, an die Macht. Oppositionskandidat Ping ist ein früherer Weggefährte von Omar Bongo. Er war Diplomat, Präsident der UN-Vollversammlung und Chef der Afrikanischen Union.

Wahlbeobachter der Europäischen Union fordern nun, dass detaillierte Ergebnisse aller Wahllokale bekanntgegeben werden. Nur so könne trotz des knappen Ausgangs Frieden und Stabilität bewahrt werden. Die Beteiligung hatte bei der Abstimmung laut Wahlkommission bei rund 60 Prozent gelegen. Stimmberechtigt waren rund 630.000 der knapp zwei Millionen Einwohner Gabuns.