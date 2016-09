US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton leidet nach Angaben ihrer Ärztin an einer Lungenentzündung. Dies sei bereits am Freitag diagnostiziert worden, hieß es in einer Mitteilung. Zudem leide Clinton unter Husten, der auf eine Allergie zurückzuführen sei, teilte die Medizinerin Lisa Bardack mit. Die Kandidatin der Demokraten werde mit Antibiotika behandelt und sei auf dem Weg der Besserung.



Die 68-Jährige hatte zuvor die Gedenkfeier zum 15. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 in New York aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig verlassen. Laut ihrem Wahlkampfteam fühlte sie sich "überhitzt". In der US-Metropole herrschte schwüles Wetter bei Temperaturen von 28 Grad Celsius.



Auf einem im Internet veröffentlichten Amateurvideo von dem Vorfall am Ground Zero ist zu sehen, wie Clinton schwankend vor dem Fahrzeug steht, das sie wegfahren soll. Sie scheint zu stolpern, wird jedoch von Mitarbeitern gestützt. Clinton habe sich daraufhin in die New Yorker Wohnung ihrer Tochter Chelsea begeben, teilte ihr Wahlkampfteam mit. Gegen Mittag trat Clinton wieder auf die Straße. Sie winkte lächelnd in die Kameras und sagte, sie fühle sich gut. "Es geht mir großartig, es ist ein schöner Tag in New York", sagte sie.

Ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump reagierte am Sonntag nicht auf den Zwischenfall – beide Kandidaten hatten aus Respekt vor den Anschlagsopfern eine kurze Wahlkampfpause eingelegt. Aber zuvor hatte der 16 Monate ältere Trump seine Rivalin immer wieder wegen ihrer angeblich fragilen Gesundheit attackiert. Er sagte etwa, sie sei "nicht stark genug, um Präsidentin zu sein" und ihr fehle die "geistige und körperliche Stärke" für den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat".

Der frühere New Yorker Bürgermeister und Trump-Unterstützer Rudy Giuliani hatte seinerseits gesagt, Clinton sei müde und sehe krank aus. Bereits im vergangenen Jahr sah sich Clinton veranlasst, eine ärztliche Bescheinigung zu veröffentlichen, in der ihr eine exzellente Gesundheit attestiert wurde.



Clinton hatte zum Ende ihrer Amtszeit als Außenministerin eine Reihe gesundheitlicher Probleme. Im Zusammenhang mit einem Magen-Darm-Infekt fiel sie im Dezember 2012 in Ohnmacht. Bei dem Sturz zog sie sich eine Gehirnerschütterung zu. Eine Untersuchung brachte anschließend ein Blutgerinnsel in ihrem Kopf zum Vorschein – Clinton musste Anfang 2013 operiert werden. Bereits zuvor hatte sie angekündigt, in der kurz nach dem Eingriff begonnenen zweiten Amtszeit von US-Präsident Barack Obama nicht mehr als Ministerin zur Verfügung zu stehen.