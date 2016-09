Kaum eine Minute im Leben der beiden US-Präsidentschaftskandidaten läuft derzeit unbeobachtet von Kameras ab. So kommt es auch, dass die Aufnahmen von Hillary Clintons Schwächeanfall am Sonntag innerhalb von Minuten ihren Weg ins Netz fanden: Das Video eines Amateurfilmers zeigt Clinton umringt von Personenschützern des Secret Service. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin schwankt, wird aufgefangen, dann fällt sie in sich zusammen – mitten in New York.

Ihr Wahlkampfteam reagiert umgehend: Die Hitze habe Clinton zu schaffen gemacht, ihr gehe es wieder gut, gerade ruhe sie sich in der nahe gelegenen Wohnung ihrer Tochter Chelsea aus. Wenig später läuft Clinton mit verspiegelter Sonnenbrille durch die Straßen Manhattans und winkt in die Menge. Ihre Botschaft an die amerikanische Öffentlichkeit: Kein Grund zur Sorge, mir geht es gut! Am Abend gibt ihr Team eine weitere Erklärung für Clintons Schwächeanfall heraus: Bei der 68-jährigen Demokratin sei eine Lungenentzündung diagnostiziert worden. Clinton bekomme ein Antibiotikum, der Arzt habe ihr geraten, sich Ruhe zu gönnen.

Doch Ruhe ist etwas, was sich Clinton nicht leisten kann im Wahlkampf: Bis zur Abstimmung im November sind es nur noch acht Wochen, ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump hat in den vergangenen Wochen in den Umfragen zu ihr aufgeschlossen. Clintons Schwächeanfall in New York, der mittlerweile in Dauerschleife über die amerikanischen TV-Sender läuft, bedroht deshalb nicht nur ihre Gesundheit. Hillary Clintons Wahlkampf ist in Gefahr.

Nicht erst seit diesem Sonntag gibt es teils wilde Gerüchte um Clintons körperlichen Zustand. Donald Trump hat mehrfach öffentlich an ihrem "psychischen und körperlichen Durchhaltevermögen" gezweifelt. Der Zusammenbruch vor Kameras wirkt da wie eine Bestätigung seiner zweifelhaften Thesen über ihre früheren Erkrankungen und deren Folgeerscheinungen.



Seitdem das Video von Clintons Schwächeanfall an die Öffentlichkeit geraten ist, hat Trump sich zwar noch nicht wieder geäußert. Doch das lag vermutlich in erster Linie am Datum: Am Sonntag erinnerte Amerika an die Anschläge des 11. September 2001 – Clinton hatte die entsprechende Gedenkfeier in New York vorzeitig verlassen. Doch wird gerade Trump sich die Chance nicht nehmen lassen, Clintons missliche Lage für seinen Wahlkampf zu nutzen. Selbst wenn er ihr nun öffentlich nur eine gute Besserung wünscht, würde das mit Blick auf seine Kommentare der vergangenen Woche schon wie eine zynische Geste der Überlegenheit wirken.



Das Wahlkampfpensum ist enorm

Das Pensum der beiden Kandidaten Clinton und Trump ist enorm: Unaufhörlich fliegen sie durchs ganze Land, sprechen vor Stahlarbeitern in Pennsylvania, vor reichen Spendern in Florida und vor Veteranen in Ohio. Gleichzeitig bereiten Trump und Clinton sich in jeder freien Minute auf die erste große TV-Debatte Ende September vor. Die Ruhe, zu der Clintons Arzt ihr nun rät – im amerikanischen Wahlkampf lässt sich die nur schwer aufbringen.

Wer führt in den Umfragen?

Clinton kämpft dabei auch mit einem Glaubwürdigkeitsproblem: Seit Beginn des Wahlkampfs wird ihr vorgeworfen, nicht transparent genug gegenüber den amerikanischen Wählern zu sein. Die geleakten E-Mails aus ihrer Zeit als Außenministerin, die Verbindungen zu reichen Geldgebern ihrer familieneigenen Spendenstiftung, die Reden vor Großbanken und Konzernen – Clinton versucht nach Kräften, ihre Schwächen zu verbergen, so wirkt es schon seit Längerem.

So hatte sich die ehemalige First Lady auch geweigert, entgegen der politischen Tradition die Öffentlichkeit umfassend über ihren gesundheitlichen Zustand zu informieren. Hatten Barack Obama und sein republikanischer Kontrahent John McCain im Jahr 2008 beide Hunderte Seiten medizinischer Details preisgegeben, hatte Clinton 2015 nur ein zweiseitiges Attest ihrer Ärztin (PDF) präsentiert. Darin stand nur, was alle schon wussten: Im Jahr 1998 litt Clinton an einer Thrombose, nach einem Sturz im Dezember 2012 hatte sich ihr ein Blutgerinnsel im Kopf gebildet. Beide Erkrankungen gelten als ausgestanden. Der Ursprung der Lungenentzündung, die nun bei ihr festgestellt wurde, ist derzeit noch unklar.



Leibarzt bescheinigt Trump außergewöhnliche Fitness

Von ihrem Konkurrenten Trump gibt es allerdings ebenfalls nur eine kurze Bescheinigung seines Gesundheitszustandes, die ihm zudem eine außergewöhnliche Fitness attestiert. Der Brief reiht einen Superlativ an den nächsten. Sein Leibarzt Harold Bornstein geht sogar soweit zu behaupten, dass Trump, sollte er die Wahl gewinnen, der gesündeste Präsident aller Zeiten sei. Später gestand Bornstein der NBC, er habe das Schriftstück in nur fünf Minuten verfasst, während ein schwarzer Wagen vor seinem Büro wartete, um es mitzunehmen.

Doch das wird Clinton in der jetzigen Lage nicht helfen. Sobald sie wieder in der Öffentlichkeit auftritt, wird jeder Huster, jedes Zeichen von Schwäche noch stärker thematisiert werden als bisher. Denn während erzkonservative Kommentatoren wie der Fox-News-Moderator Sean Hannity schon seit Wochen mit vermeintlichen Experten, aber ohne echte Belege über Clintons vermeintliche Hirnschäden philosophieren, richtet sich nun auch der Blick der großen TV-Sender und Zeitungen auf Clintons Verfassung. Der Wahlkampf wird sich verändern – und das nicht zugunsten der angeschlagenen Demokratin.