Kaum ist über der Ostküste der USA die Sonne aufgegangen, lässt Donald Trump sich live per Telefon ins Frühstücksfernsehen zuschalten. Einen Tag hat er verstreichen lassen, nun nutzt er gleich die erste Chance, um die gesundheitlichen Probleme seiner Kontrahentin Hillary Clinton zu kommentieren. Doch entgegen aller Erwartungen mäßigt er seinen Ton, schickt Clinton sogar Genesungswünsche: "Ich hoffe, dass es ihr bald besser geht", sagt er den Moderatoren des TV-Senders CNBC.



Doch Trump wäre nicht Trump, wenn er eine solche Gelegenheit zur Selbstvermarktung ungenutzt ließe. Anders als Clinton, die nur spärlich Auskunft über ihre Gesundheit gibt, wolle er die Ergebnisse seiner letzten medizinischen Untersuchung bald veröffentlichen. "Ich denke noch in dieser Woche", sagte Trump.

Zwar bleibt der offene Angriff auf Hillary Clinton aus. Doch Trump ist anzumerken, dass ihm Clintons Schwächeanfall vom Sonntag im Wahlkampf durchaus gelegen kommt. Er präsentiert sich als kerngesunder Musterschüler, gibt sich besorgt und gelobt, selbst alles viel besser zu machen als seine Konkurrentin. Denn die steht am Tag nach ihrem Kollaps in New York massiv in der Kritik. Schließlich hatte Clinton die Diagnose Lungenentzündung schon am Freitag bekommen, die Öffentlichkeit aber erst darüber aufgeklärt, als sich die Fragen nach ihrem kränklichen Auftritt am Sonntag nicht mehr ignorieren ließen.



Amerika diskutiert deshalb derzeit über die eine Frage: Wie viel Privatsphäre darf haben, wer sich um das mächtigste Amt der Welt bewirbt?



Im Zentrum der Kritik steht die Taktik, mit der Clintons Team am Wochenende versucht hatte, politischen Schaden von ihrer Kandidatin abzuwenden. Noch am Sonntagmorgen hatte ein Sprecher mitgeteilt, Clinton habe die Gedenkfeier zu den Terroranschlägen vom 11. September frühzeitig verlassen, weil sie unter der Hitze gelitten habe. Als jedoch kurze Zeit später das Video ihres Schwächeanfalls öffentlich wurde, meldete sich Clintons Privat-Ärztin Lisa Bardack zu Wort: Die ehemalige First Lady sei an einer Lungenentzündung erkrankt. Aus dem Hitze-Koller vom Morgen war plötzlich eine ernstzunehmende Erkrankung der Atemwege geworden.