Im Streit über chinesische Gebietsansprüche im Süd- und Ostchinesischen Meer will Japan verstärkt Präsenz zeigen. Dazu seien gemeinsame Patrouillen mit den USA sowie Militärmanöver mit weiteren regionalen Anrainern geplant, sagte die japanische Verteidigungsministerin Tomomi Inada in Washington. Wenn die Welt Versuche Chinas stillschweigend hinnehme, die geltende Ordnung zu verändern und bestehende Gesetze zu beugen, könne dies weltweite Folgen haben, sagte die Ministerin. Sie unterstütze daher die demonstrative Politik der US-Marine, in der Region Flagge zu zeigen und auf der vollen Bewegungsfreiheit zu bestehen.

Japan gehört zwar nicht zu den Staaten, die sich mit China um Gebiete im Südchinesischen Meer streiten. Allerdings beanspruchen beide Länder eine Inselgruppe weiter nördlich im Ostchinesischen Meer. Inada warf China vor, immer häufiger in die Gewässer um die Senkaku-Inseln einzudringen, die in China als Diaoyu-Inseln bezeichnet werden.

China erhebt Anspruch auf weite Teile des Südchinesischen Meeres. Diese Ansprüche waren von einem internationalen Schiedsgerichtshof als nicht berechtigt zurückgewiesen worden. Unter dem Südchinesischen Meer werden reiche Öl- und Gasvorkommen vermutet. Außerdem ist das Gebiet für die Fischerei wichtig und liegt auf der direkten Schifffahrtsroute zwischen Europa und Ostasien. China untermauert seine Ansprüche unter anderem mit der Schaffung künstlicher Inseln.