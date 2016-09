Im Stadtbezirk Karrada explodierte am Montagabend in einem Auto ein Sprengsatz. Die Explosion tötete nach Angaben aus Sicherheitskreisen mindestens neun Menschen und verletzte 20 weitere. Die Extremistengruppe "Islamischer Staat" (IS) bekannte sich laut der ihr nahestehenden Agentur Amak zu dem Anschlag.



Bagdad war in den vergangenen Monaten immer wieder Ziel von Bombenattentaten des IS. Die Anschläge wurden zumeist von Selbstmordattentätern mit Sprengstoffgürteln oder in Autos verübt. Hunderte Zivilisten, vor allem Schiiten, wurden dabei getötet.

Der IS hatte bereits zuvor eine Anschlagsserie in Syrien für sich reklamiert, bei der am Montag Dutzende Menschen getötet wurden. Selbstmord-Attentäter hätten die von Regierungstruppen gehaltenen Städte Homs und Tartus angegriffen, meldete Amak. Zudem sei ein Kontrollpunkt nahe der Hauptstadt Damaskus sowie ein weiterer in der unter kurdischer Kontrolle stehenden Provinz Hasaka attackiert worden. Es seien Dutzende syrischer Soldaten, darunter mehrere Offiziere, sowie kurdische Milizionäre getötet worden