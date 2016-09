Türkische Soldaten haben offenbar die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" aus allen zuvor von ihr kontrollierten Gebieten entlang der türkisch-syrischen Grenze vertrieben. Das meldet die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Die Vertreibung des IS war das Ziel gewesen, als die Türkei zusammen mit moderaten Rebellen der Freien Syrischen Armee (FSA) am 24. August eine Offensive in der Region gestartet hatte.



Die FSA habe nun den IS aus dem Gebiet zwischen den nordsyrischen Städten Dscharablus und Asas vertrieben, meldete Anadolu. Damit sei der "physische Kontakt" des IS mit der türkischen Grenze in Nordsyrien beseitigt worden.

Auch die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit: "Der IS hat seinen Kontakt zur Außenwelt verloren." Die Dschihadisten hätten die letzten ihm verbliebenen Grenzdörfer zwischen dem Sadschur-Fluss und dem Dorf Al-Rai verloren.

Die IS-Miliz in Nordsyrien hatte zuletzt nur noch rund 25 Kilometer entlang der Grenze zur Türkei kontrolliert, wie US-Medien am Freitag meldeten. Über die Grenze führten die letzten Nachschubrouten für den IS. In Nordsyrien kämpfen verschiedene syrische Rebellengruppen gegen den IS. Unterstützt werden sie von Luftangriffen der Türkei und der US-geführten Militärkoalition.

Die Türkei unterstützt allerdings nicht die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), sondern bekämpft diese seit dem Start ihrer Operation Schutzschild Euphrat am 24. August mit ebenso großer Härte wie den IS. Ankara sieht die YPG als Ableger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) an, während die USA die syrischen Kurden als wichtige Verbündete im Kampf gegen die Dschihadisten betrachten.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yıldırım bekräftigte am Sonntag, dass die Offensive nicht nur dem IS, sondern allen von der Türkei als Terroristen eingestuften Gruppen gelte.