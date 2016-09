Die türkische Armee ist bereit, bei der Rückeroberung der syrischen Stadt Rakka von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zu helfen. Das teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan mit. Die türkische Zeitung Hurriyet zitierte Erdoğan mit diesen Worten auf dem Rückflug vom G-20 Gipfel in China. "Wir haben gesagt, lasst unsere Soldaten zusammenkommen, es wird gemacht, was nötig ist", sagte der türkische Präsident demnach.

Dem Bericht zufolge hätte US-Präsident Barack Obama am Rande des Gipfels ein gemeinsames Vorgehen gegen den IS vorgeschlagen. Die genaue Rolle der Türkei bei der Offensive gegen Rakka soll in weiteren Gesprächen geklärt werden. Rakka gilt als die wichtigste Stellung des IS in Syrien.

Ende August ist die türkische Armee mit der Ankündigung einer Offensive gegen den IS über die syrische Grenze marschiert. Im Norden des Landes befreite die türkische Armee die von den Terroristen beherrschte Stadt Dscharablus. Nach eigenen Angaben der türkischen Armee wurden die IS-Kämpfer zudem komplett von der Grenze zu Syrien entfernt. Die Türkei kontrolliert demnach einen 90 Kilometer breiten Streifen syrischen Territoriums. Von dort setzt sie ihre Angriffe in Richtung Süden fort.

Nach Dscharablus kehrten am Mittwoch die ersten Bewohner zurück, die vor dem IS aus der Stadt geflohen waren. Die Rückkehr der Syrer habe begonnen, teilte ein Sprecher des Gouverneurs der türkischen Provinz Gaziantep mit, wo viele Einwohner Dscharablus' Zuflucht gesucht hatten. Die Vereinten Nationen warnten indes, dass die Lage in der Region noch nicht sicher sei.

Das türkische Vorgehen ist sowohl vom Nato-Partner USA als auch von Russland kritisiert worden. Die russische Regierung hatte erst kürzlich einen Schulterschluss mit der Regierung in Ankara demonstriert. Die USA unterstützen die Miliz der syrischen Kurden, die den IS dort effektiv bekämpfte. Diese Miliz ist nun aber auch im Visier der türkischen Armee. Russland, das den türkischen Angriff auf den IS unterstützte, ist seinerseits darüber verärgert, dass das Land seine Truppen vom Grenzgebiet aus weiter nach Süden vorstoßen lässt. Die Türkei solle sich aller Maßnahmen enthalten, die die Lage weiter destabilisieren könnte, hieß es aus dem Außenministerium in Moskau.