Der ehemalige israelische Präsident Schimon Peres ist tot. Der Friedensnobelpreisträger sei am frühen Mittwochmorgen im Alter von 93 Jahren gestorben, sagte sein persönlicher Arzt und Schwiegersohn Rafi Walden der Nachrichtenagentur AFP. Auch mehrere israelische Medien verbreiteten die Nachricht.

Peres hatte vor zwei Wochen einen schweren Schlaganfall mit Hirnblutungen erlitten. Seitdem lag er im künstlichen Koma auf der Intensivstation eines Krankenhauses nahe Tel Aviv. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Ehefrau Sara reagierten mit tiefer Trauer auf die Nachricht. Peres sei vom ganzen Volk geliebt worden, hieß es in einer Mitteilung von Netanjahus Büro. Die Regierung werde sich zu einer Trauersitzung versammeln.



Peres gehörte zur Generation der Gründerväter Israels. Während seiner 70 Jahre währenden Karriere hatte er alle hohen Ämter des Landes inne. Dreimal amtierte er als Ministerpräsident, er war Außen- und Finanzminister und zuletzt von 2007 bis 2014 Staatspräsident. Zudem wurde er als Vater des israelischen Atomprogramms bekannt.

1994 erhielt er als einer der Förderer des Osloer Friedensabkommens den Friedensnobelpreis. Die Auszeichung erhielt er zusammen mit dem später ermordeten israelischen Regierungschef Jizchak Rabin und dem 2004 verstorbenen Palästinenserführer Jassir Arafat.

Peres hatte sich trotz seines hohen Alters bis zuletzt für eine Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern eingesetzt, unter anderem mit dem Peres Center for Peace in Tel Aviv. Auch als Staatspräsident hatte sich der im Ausland beliebte Peres immer wieder politisch geäußert, was für dieses Amt ungewöhnlich ist. Nie gab er die Hoffnung auf eine friedliche Lösung des Nahost-Konflikts auf.

Peres war 1923 als Sohn eines Holzhändlers im damaligen Ost-Polen geboren worden. 1934 wanderte er ins damalige Palästina ein.