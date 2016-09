Das Friedensabkommen zwischen der Regierung Kolumbiens und den Rebellen der Farc soll am 26. September unterzeichnet werden. Das kündigte Kolumbiens Staatspräsident Juan Manuel Santos in einer Rede an. "Dies ist die vielleicht wichtigste Bekanntgabe meines gesamten Lebens", sagte er.

Vergangene Woche waren die jahrelangen Verhandlungen zwischen beiden Parteien zuende gegangen. Das Abkommen soll 52 Jahren Guerillakrieg mit mehr als 200.000 Toten ein Ende bereiten. Am 2. Oktober stimmen die Kolumbianerinnen und Kolumbianer in einem Volksentscheid über die Vereinbarung ab.



Als Unterzeichnungsort wurde die Stadt Cartagena an Kolumbiens Karibikküste gewählt, weil dort der katalanische Priester San Pedro Claver im 17. Jahrhundert den afrikanischen Sklaven geholfen habe, sagte Santos. "San Pedro Claver war ein großer Kämpfer für die Menschenrechte. Der Friedensprozess greift eine seiner Charaktereigenschaften auf, indem er die Opfer, die Menschenrechte in das Zentrum der Konfliktlösung stellt."



Nach der Unterzeichnung des knapp 300-seitigen Papiers soll eine schrittweise Demobilisierung der geschätzten 7.000 Guerillakämpfer folgen. Die Revolutionäre haben dann 180 Tage lang Zeit, um sämtliche Waffen aus ihrem Besitz an eine UN-gestützte Mission zu übergeben und sich in eine politische Partei zu verwandeln.

Darüber hinaus sollen reuige Rebellen von Haftstrafe verschont bleiben und stattdessen gemeinnützige Arbeit in Gebieten leisten, die besonders unter dem Konflikt zu leiden hatten. Die bisher noch namenlose politische Nachfolgebewegung der Farc soll für die nächsten zwei Legislaturperioden jeweils zehn Sitze im Kongress erhalten - fünf im Unterhaus und fünf im Senat. Nach 2026 müssen sich die ehemaligen Rebellen dann nach den allgemeinen Spielregeln zur Wahl stellen.

In Kubas Hauptstadt Havanna teilten die Unterhändler außerdem mit, dass ab dem 10. September Kindersoldaten unter 15 Jahren die Guerilla-Camps der Farc verlassen werden. Die Kinder werden an Vertreter von Unicef übergeben und vorübergehend in staatlichen Unterkünften unterkommen. Über wie viele Kindersoldaten die Farc verfügen, ist nicht bekannt.