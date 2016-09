Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften sind im Kongo mehrere Menschen getötet worden. Nach Regierungsangaben starben 17 Menschen, darunter drei Polizisten. Das Oppositionsbündnis Rassemblement sprach dagegen von mehr als 50 toten Demonstranten, die durch Schüsse von Polizisten getötet worden seien. Das Bündnis hat für Dienstag weitere Protestmärsche angekündigt.



Seit langem kommt es im Kongo immer wieder zu Demonstrationen gegen Staatschef Joseph Kabila. Seine Amtszeit endet am 20. Dezember und gemäß der Verfassung darf er nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren. Die Wahl seines Nachfolgers war ursprünglich für den 27. November angesetzt. Die Wahlkommission hat jedoch erklärt, die Registrierung der Wähler könne erst im Juli 2017 abgeschlossen werden. Am Wochenende beantragte sie beim Verfassungsgericht offiziell eine Verschiebung der Abstimmung. Die Opposition befürchtet, die Verschiebung der Wahl sei ein Vorwand, damit Kabila über seine Amtszeit hinaus Präsident bleiben kann. Kabila steht seit 2001 an der Staatsspitze.



Die UN und die USA zeigten sich besorgt über die Lage im Kongo. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon verurteilte die Zusammenstöße zwischen Demonstranten der Opposition und den Sicherheitskräften. Das US-Außenministerium forderte alle Parteien zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts auf. Die Regierung müsse alle Menschenrechte garantieren, einschließlich des Rechts auf friedliche Demonstrationen, erklärte Außenamtssprecher John Kirby.